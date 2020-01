Retate antidroga, Medusei: “Grazie alle forze dell’ordine, spacciatori di morte subito in galera”

La Spezia - “Grazie alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle Dogane per le retate antidroga che hanno portato a compimento in questi giorni contro gli spacciatori di morte”.

Lo afferma in una nota l’assessore alla sicurezza della Lega Gianmarco Medusei, commentando le recenti operazioni della squadra mobile, che ha colpito una rete di spaccio diffusa nelle zone boschive della provincia, e della Finanza spezzina, che ha scoperto un traffico internazionale di cocaina che aveva come punto di passaggio il porto della Spezia.



“Si tratta di importanti operazioni a tutela della sicurezza del nostro territorio – continua Medusei – per le quali voglio ringraziare le forze dell’ordine per la loro grande professionalità. La retata della squadra mobile, in particolare, con otto ordini di custodia cautelare in carcere, ha smantellato una vera e propria rete di spaccio che, visto l’aumento dei controlli in città, si era radicata nelle zone boschive. Dalle piccole segnalazioni, grazie anche alla collaborazione attiva dei cittadini, dopo un anno e mezzo di indagini si è risaliti a intermediari e fornitori, che avevano la loro base operativa a Milano”.



“Anche quando sembra che gli interventi non siano tempestivi, quindi, in realtà dietro le quinte le forze dell’ordine sono sempre impegnate in indagini e pedinamenti per arrivare a colpire i pesci grossi dello spaccio”, conclude l’assessore leghista.