Restaurata una pala d'altare per Pitelli

La Spezia - Sabato prossimo 20 ottobre alle 18, nella chiesa parrocchiale di Pitelli, un dipinto appena restaurato sarà presentato alla comunità. E’ una vicenda importante, per la borgata spezzina. Il dipinto, per il quale è ora in programma anche un’esposizione temporanea al Museo diocesano della Spezia, è una tela di grandi dimensioni, che fu pala d’altare del primo luogo di culto del paese: un piccolo oratorio “campestre”, eretto in collina per comodità degli abitanti, che da poco avevano abbandonato l’antico abitato costiero di San Bartolomeo, detto “delle Cento Chiavi”. E’ una Crocifissione di pregevole fattura: ai piedi della croce sono raffigurati la Vergine, san Giovanni, santa Maria Maddalena e san Bartolomeo, ancora oggi patrono di Pitelli. Un cartiglio in latino indica l’anno 1590 e richiama la comune volontà degli abitanti di Pitelli di realizzare l’opera per la propria chiesa. Spunti notevoli, come si vede, ma quanto è emerso nel corso delle operazioni di restauro ha superato ogni aspettativa. Grazie al progetto culturale curato dalla Pro Loco, che ha condotto approfonditi studi sul contesto storico, ed all’impegno della parrocchia e del parroco don Giovanni Tassano, il dipinto ha così iniziato il suo cammino di “bene culturale”, con il primo passo attuale: il restauro conservativo, realizzato da Francesca Gatti, sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza della Liguria, nella persona del funzionario Massimo Bartoletti. Decisivo è stato il supporto della Fondazione Carispezia, che ha messo a disposizione le risorse necessarie per completare l’intervento, già finanziato da Pro Loco e parrocchia, ed avviato più di un anno fa. La tela cinquecentesca in effetti riveste un notevole valore simbolico, oltre che devozionale, storico ed artistico: essa si colloca infatti all’interno di una serie di iniziative che, negli ultimi anni, ha visto la comunità pitellese parte attiva e propositiva per la riscoperta della storia locale e per la valorizzazione delle proprie tradizioni.