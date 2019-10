Residenti e volontari. Grandi pulizia nell'Umbertino

La Spezia - Questa mattina un gruppo di volontari del Comitato Quartiere Umberto I composto da Jacopo Schiffini, Pierfilippo Macchiavelli, Rossana Monopoli, Maricela Caceres, Alessandro Ambrosini, Enrica Scartazzini, Andrea Tognoni, Leonardo Irmici e Andrea Zelasco, ha ripulito e restituito al decoro il cortile detto "del Quadrilatero", situato fra via Firenze, via Gramsci, via Milano e via Venezia. Si tratta di un'area su cui si affacciano decine di abitazioni, nel cuore dello storico quartiere Umbertino. "Da quanto abbiamo potuto verificare - osservano i volontari del Comitato - questo spazio, rimasto di proprietà comunale, non è mai stato né inserito fra i beni trasferiti sotto la competenza di ARTE (titolare degli stabili circonvicini), né ricompreso nello stradario degli ordinari servizi di spazzamento. La sua pulizia è avvenuta in questi ultimi anni solo occasionalmente grazie ad interventi straordinari disposti dall'amministrazione comunale su richiesta dei cittadini e con una funzione di raccordo svolta dal nostro Comitato. In attesa che anche questo cortile sia inserito in un servizio di pulizia programmato, come ci è stato assicurato, abbiamo intanto provveduto noi dedicando una mattinata per il bene del nostro quartiere." Il Comitato attraverso il presidente Jacopo Schiffini ringrazia i volontari che hanno partecipato all'iniziativa.