Reni, ictus e peso: check up completo alla Campionaria

La Spezia - La Fiera Campionaria che si svolgerà a SpeziaExpò a partire dal 17 Marzo oltre ai tradizionali stand degli espositori metterà a disposizione dei visitatori, per il nono anno consecutivo, uno stand dedicato alla prevenzione in cui sarà organizzato un vero e proprio poliambulatorio con la presenza di medici ed infermieri strutturati ASL ed infermieri laureandi del Polo Universitario della Spezia ed i loro tutor. A supporto di questi professionisti ci saranno i volontari delle associazioni che aderiscono al network “BenEssere... in movimento” la cui “mission” è costituita dall’informare la popolazione alla prevenzione. La manifestazione infatti è a cura delle associazioni aderenti al network ed è patrocinata dall’Asl5 e dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria.



Lo stand sarà operativo nei giorni 17, 18 e 19 Marzo dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Le giornate saranno a tema, dedicate rispettivamente a: la prevenzione dell’ ictus cerebrale con l'equipe di neurologia ed i volontari di A.L.I.Ce La Spezia il 17 Marzo; la prevenzione dell’insufficienza renale cronica con l’equipe di nefrologia, supportata dai volontari dell’Associazione Amici del Rene il 18 Marzo; la prevenzione dell’infarto e delle patologie cardiologiche con l’equipe di cardiologia ed i volontari di Laspeziacuore e Amici del cuore il 19 Marzo.



In queste giornate saranno somministrati ai partecipanti questionari specifici per fare conoscere ai singoli i fattori di rischio relativi alle tematiche trattate nella giornata, saranno inoltre eseguite analisi del sangue con digito puntura (glicemia e colesterolo), l’albuminuria nelle urine (18 Marzo) esame utile per testare la funzionalità renale test specifici per verificare i fattori di rischio per patologie cardiache il 19. Saranno rilevati dati antropometrici (peso, altezza , giro vita, IMC) e, per i visitatori che presenteranno fattori di rischio più elevati, saranno effettuate ecografie renali (18 Marzo) ed ecocolordoppler dei vasi sovraortici (17 Marzo). Nella giornata del 17 Marzo, il pomeriggio sarà presente nello stand una nostra nutrizionista che, in particolare, si dedicherà ai visitatori che presentano indici di massa corporea (IMC) oltre 25 e, nel caso, fornirà eventuali consigli dietetici da correlare ai fattori di rischio rilevati dai questionari e/o alla patologie già conclamate. “Le conoscenze mediche e scientifiche - afferma il dott Gian Pietro Montanari, coordinatore di “BenEssere….in movimento” e il progresso tecnologico a servizio della medicina permettono oggi di ridurre l’insorgenza di patologie cardiovascolari gravi. E’ importante sensibilizzare le persone alla prevenzione mediante una corretta informazione su stili di vita e fattori di rischio da parte tutti gli operatori coinvolti anche coadiuvati dai volontari delle nostre associazioni all’uopo addestrati".



“Imparare ad alimentarsi in modo corretto, praticare una moderata attività fisica, significa rispettare il proprio corpo, ricercare il benessere psico-fisico, in due parole, "volersi bene". Per fare ciò risulta fondamentale la prevenzione, che si traduce nella conoscenza dei propri fattori di rischio per le patologie cardiovascolari: avere cura del proprio stato di salute è il modo migliore per dimostrare di voler bene anche alle persone più care, a chi ci sta vicino e si riflette nel nostro benessere, queste considerazioni - prosegue Montanari - devono essere alla base del nostro modo di vivere”.

Si invita la popolazione a dare forza all'iniziativa andando a visitare nello stand situato sopra il bar di SpeziaExpò. In particolare il servizio è rivolto alla popolazione che, in assenza di patologie conclamate, non si reca mai dal proprio medico di famiglia e di cui si ignora il vero stato di salute.