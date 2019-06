Regione e Confindustria promuovono un 'job campus' pensando al futuro

La Spezia - Stanco del solito campus? Quest’estate, se hai tra gli 11 e i 14 anni, scegli di vivere nuove esperienze: naviga per il golfo alla scoperta dei tesori delle Cinque Terre e del nostro mare, scopri i segreti della robotica e cimentati nella costruzione di un “mostro meccanico”, sali a bordo di una nave da crociera ed esplora il mondo degli yacht ….e tanto altro ancora. Il tutto alla scoperta delle professioni tipiche del tuo territorio.

Il campus è un’attività sperimentale, finanziata da Regione Liguria e promossa da Confindustria Liguria e Città della Spezia, in collaborazione con Coop C.O.C.E.A. e Cisita; offre l’opportunità a giovani ragazzi “Smart” di intraprendere un percorso esperienziale creativo e divertente, alla scoperta del mondo del lavoro e dell’economia del nostro territorio. L’idea è quella di poter fornire alle famiglie della nostra provincia un’opportunità di sostegno della conciliazione della vita familiare e della vita lavorativa, mediante finanziamenti messi a disposizione da Regione nell’ambito dell’Intesa su “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, per una fascia d’età particolare, spesso al limite per quanto riguarda le proposte di campus estivi più tradizionali.



L’obiettivo è quello di creare un “luogo di vacanza” capace di accrescere la conoscenza e la consapevolezza dell’offerta professionale che la provincia spezzina propone, di stimolare intelligenze multiple, di creare i valori e le “softskills” che oggi il mondo del lavoro richiede, di fare leva su talento e istintività per creare un metodo di lavoro scientifico, di favorire l’orientamento e l’accompagnamento alla scoperta delle abilità. Tutto questo attraverso la pratica, il gioco e un calendario ricco di esperienze sempre diverse. Quattro settimane di puro divertimento creativo suddivise in moduli settimanali. Se vuoi divertirti pensando al tuo FUTURO, scegli la settimana che più ti piace ed iscriviti al "Job Campus". Per informazioni Cooperativa sociale COCEA www.cocea.it – info@cocea.it