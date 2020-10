Regione, Toti: "Analizzati i dati abbatteremo la possibilità del carico sui mezzi"

La Spezia - "Ho firmato un decreto per mandare 30 medici in Rsa anche in quelle private. E un altro provvedimento per la rimodulazione per i fondi europei per le chiusure penalizzanti. Pensiamo anche al fondo sociale europeo e come protezione civile per trovare altre strutture e per i trasporti: nessuna azienda trasporti e su ferro regionale e interregionale può superare l'80 per cento del carico sui mezzi. Analizzati i dati, in coerenza con le altre misure prese, abbatteremo la possibilità del carico sui mezzi". Lo ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del punto stampa giornaliero sull'andamento dell'epidemia Covid-19 nel corso del quale ha anche aggiunto che oggi è stato "Dettagliato l'accordo con i medici di Medicina generale per l'assistenza dei pazienti a casa".

"I nuovi positivi 1.127. Un numero importante sui tamponi molecolari che antigenici. Nel totale sfioriamo gli 8mila. Il quadro risulta comunque omogeneo. Alla Spezia si registra una lieve risalita dei contagi. Gli ospedalizzati crescono meno rispetto ai giorni scorsi ed è un dato positivo. Anche la durata media delle degenze è inferiore. Le terapie intensive sono 45. La curva dei pazienti di media e alta intensità si confermano con minor pressione sulle Terapie intensive. I 14 deceduti di oggi sono su tre giorni". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti analizzando i numeri della giornata di oggi relativi al coronavirus. Analizzando sempre dal punto di vista sanitario Toti ha proseguito: "Stiamo cercando di ribadire che i pazienti più fragili sono gli ultra 75enni e chi ha patologie più sensibili al Covid. Al di là dei provvedimenti per tutelare le persone più fragili è necessario evitare luoghi affollati. Solo così ci possiamo proteggere".

"Stiamo lavorando sulla fase 4 e 5 quest'ultima prevede altri 900 posti letto - ha aggiunto in merito ai posti letto in Liguria -. E dal 2 novembre ne arriveranno altri per le convalescenze. Il totale saranno 2mila posti letto per la media bassa e bassissima intensità. Le terapie intensive non sono un problema".