Referendum, regionali e comunali. L'affluenza alle urne

La Spezia - Liguri e italiani al voto. L'affluenza in provincia della Spezia per quanto riguarda il referendum costituzionale è al 33,96 per cento, alle 13 era del 14.25 per cento. Per le regionali ha votato il 31.18 per cento, nella precedente rilevazione il dato si attestava al 13.08 per cento. Nei Comuni dove è in corso anche la votazione per l'elezione nel nuovo sindaco (Lerici e Levanto) si è presentato il 35.96 per cento, nella precedente rilevazione: 14.33 per cento. Nel dettaglio: a Lerici si è presentato ai seggi il 33.5 per cento degli elettori, a Levanto il 40.43 per cento.



Per quanto riguarda i dati regionali ha risposto all'appello elettorale per il referendum il 35.47 per cento dei liguri. In base alla precedente rilevazione si era presentato il 15.43 per cento degli elettori.