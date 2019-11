Reddito di cittadinanza, lo prende l'1.5 per cento degli spezzini

La Spezia - Cosa dice il termometro del reddito di cittadinanza nello Spezzino? Quanti residenti hanno avuto accesso allo strumento che fornisce un aiuto mensile massimo di 780 euro a chi non ha lavoro e versa in condizioni economiche non esaltanti? Una risposta la fornisce un'elaborazione realizzata dal Movimento Cinque Stelle - forza politica che con il RdC ha costruito parte del suo successo elettorale del 2018 - attingendo a dati Istat aggiornati al mese di novembre. L'indagine rileva innanzitutto come a livello ligure, dalla scorsa primavera, quando il Reddito è diventato realtà, ad oggi, siano state accettate poco più di 22mila domande, 9.500 delle quali nel territorio comunale di Genova.



Nel comune della Spezia i RdC attivi sono 1.359: lo percepisce quindi quasi l'1.5% dei residenti del capoluogo. A Sarzana, secondo comune più popoloso a livello provinciale, i Redditi di cittadinanza approvati sono ad oggi 280 e vanno quindi appannaggio dell'1.3% della popolazione sarzanese. Scalando la graduatoria demografica troviamo 121 richieste accolte ad Arcola, 90 a Lerici, 80 a Santo Stefano, 75 a Luni, 82 a Castelnuovo, 59 a Bolano, 65 a Vezzano, 73 a Follo, 24 a Levanto, 45 ad Ameglia, 25 a Riccò, 25 a Porto Venere, 27 a Beverino, 18 a Varese ligure, 3 a Riomaggiore, 4 a Monterosso, 13 a Sesta Godano, 11 a Deiva, 10 a Brugnato, 27 a Calice, 10 a Borghetto, 6 a Bonassola, 3 a Vernazza, 8 a Rocchetta, 4 a Framura, 15 a Maissana, 2 a Pignone, 4 a Carro, 2 a Zignago e 8 a Carrodano. Quindi in tutti i comuni della provincia c'è qualche residente che riceve l'ambito contributo dello Stato. Finché durerà, s'intende, una durata che potrebbe coincidere con quella dell'attuale governo.