Record di iscrizioni al liceo Mazzini ma servono più spazi

La Spezia - Il trenta per cento in più di iscrizioni. Ma la scuola non ha abbastanza spazi e si cercano nuove soluzioni. E' quanto sta accadendo al Liceo Linguistico, delle Scienze Umane e Economico-Sociale Statale Giuseppe Mazzini della Spezia che ha da poco finito di contare le domande di iscrizione.

Il dato ufficiale, a detta dagli uffici dell'istituto, è un record: 261 richieste. Si tratta della conferma della continua ascesa degli ultimi tre anni. A illustrare la situazione è la dirigente scolastica Francesca Del Santo.

"Per ospitare adeguatamente tutti i nuovi studenti - spiega - per assurdo servirebbe un intero piano. Su questa situazione abbiamo lavorato assiduamente con la Provincia della Spezia che, nonostante come ente sia stato depotenziato, mantiene un rapporto costruttivo e collaborativo e ne riconosciamo l'enorme sforzo nei nostri confronti. Nel corso di questo ultimo anno, con una pandemia in corso che ha acuito la problematica degli spazi, è stato fatto molto. A breve poi si partirà anche con la sostituzione degli infissi. La costruzione di un piano ulteriore potrebbe essere la soluzione, ma deve essere compatibile con la struttura già esistente. E' necessario però trovare le risposte entro il 1° settembre per accogliere le nuove classi".

Ricognizioni per altri spazi e soluzioni. "Noi siamo aperti al confronto - aggiunge Del Santo - e nei mesi scorsi abbiamo sopperito, a fronte della pandemia, con l'utilizzo della Sala Revere e altri locali attigui. Soluzioni preziose. Da parte degli enti locali ci sarà l'attenzione necessaria e siamo fiduciosi. Quando arriveranno le proposte, daremo il nostro parere, studieremo le migliori soluzioni e ci pronunceremo".

Il tema degli spazi è il rovescio della medaglia di una posizione positiva in tema di iscrizioni. "Non possiamo nascondere quanto ci conforti vedere questa crescita di interesse nei confronti della nostra proposta educativa - aggiunge la dirigente -. E' stato confermato il trend di crescita che abbiamo notato da tre anni a questa parte, possiamo definirla una svolta. Abbiamo lavorato molto sull'offerta didattica e le scelte fatte sino ad ora stanno dando dei risultati importanti. E' stato un lavoro lento, silenzioso".

"Se pensiamo anche alla didattica a distanza integrata - conclude Del Santo -, nonostante le difficoltà, è stata calibrata nell'interesse degli studenti e nel tentativo di affaticarli il meno possibile. Per questo motivo abbiamo ricalibrato gli orari. E' stato fatto un buon utilizzo di questo strumento".



(foto: repertorio)