Record di donazioni del sangue alla Spezia, Asl 5 mette in campo una task force

La Spezia - Si è riunito presso la Direzione Aziendale Asl5 il Comitato per il Buon Uso del Sangue (Co.B.U.S), composto dal Presidente il Direttore Sanitario Aziendale , Maria Antonietta Banchero, dal direttore f.f. della S.C. Immunoematologia e Servizio Trasfusionale, dott.ssa Paola D’Elia e dai direttori delle Strutture che praticano le trasfusioni ( Anestesia e rianimazione, Chirurgia Generale, Medicina Generale, Ortopedia e traumatologia Pronto Soccorso medicina trasfusionale delle Case di Cura, Ostetricia e Ginecologia) presenti anche il Direttore del servizio farmaceutico, un rappresentante dell’area infermieristica , il Direttore Medico di Presidio e i rappresentati delle associazioni donatori.

Il Co.B.U.S. ha il compito di determinare gli standard e le procedure per l’utilizzazione del sangue contribuendo all’autosufficienza di sangue, emoderivati e plasmaderivati all’interno dell’Azienda, a livello regionale e nazionale.

Obiettivo della task force oltre a quello di promuovere iniziative per la sensibilizzazione alla donazione attraverso campagne aperte alla cittadinanza è favorire l’impegno a migliorare l’uso del sangue secondo principi di appropriatezza.

E’ fondamentale la formazione degli operatori sanitari per acquisire “la consapevolezza “ che il sangue è un “bene prezioso” e insostituibile.

La S.C. Immunoematologia e Servizio Trasfusionale Asl5 afferisce alla Banca del sangue di Genova – San Martino.

Per quanto riguarda l’autosufficienza regionale Asl5 ha contribuito con circa 1900 unità di globuli rossi.

I dati riguardanti l’attività di donazione possono essere così descritti (in 11 mesi):

totale donazioni 2019 pari a 8564; nuovi donatori 2019 pari a 436;candidati 2019 pari a 588.

“Un ringraziamento a tutti i donatori e donatrici di sangue – afferma il Direttore Sanitario, Maria Antonietta Banchero – perché il loro contributo al benessere della società è inestimabile ed essenziale. Il loro impegno e disponibilità rendono possibile una vita migliore ai pazienti e familiari”.