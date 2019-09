Recintano l'area della futura inaugurazione, in polemica con il sindaco

La Spezia - "Mentre gran parte dei cittadini scenderanno nelle strade per lottare contro la crisi climatica e la crisi sociale, il sindaco Peracchini inaugurerà lo slargo intitolato al fondatore del Opus Dei, Josemaria Escrivà. Abbiamo recintato la zona predisposta alla futura inaugurazione per indicare la pericolosità di quello spazio, altamente fascista e sessista". Azione dimostrativa del collettivo "Non Una di Meno" che, in linea con il senso dello sciopero nazionale - contro le molestie e le violenze subite dalle donne, contro la violenza economica e contro la retorica che utilizza i nostri corpi per giustificare politiche razziste, securitarie e fasciste - hanno deciso di rinominare le vie attraversate dedicandole a donne che, in tutti i tempi e in tutti i luoghi, hanno subito abusi o lottato per rendere la società più libera e giusta per tutte e tutti: "Alle donne partigiane, alle attiviste per i diritti LGBTQIA, alle scienziate invisibilizzate dall’egemonia maschile, alle filosofe fondatrici del femminismo e a molte altre biografie e storie a cui abbiamo voluto dare un giusto riconoscimento nello spazio pubblico della nostra città" - fanno sapere.



E ancora: "Durante il corteo dell’8 marzo alla Spezia abbiamo, attraverso una pratica rituale e collettiva, riconosciuto il valore di quelle narrazioni, le abbiamo portate in piazza ribadendo che le strade sicure le facciamo noi, donne, uomini, soggettività non conformi, trans, migranti che le attraversiamo. Strade che attraversiamo con la nostra sensibilità politica ed esperienza di vita, quella sensibilità che già prima dell’8 marzo ci aveva fatte consapevoli di come l’urbanistica, la toponomastica e la stessa gestione securitaria della città non ci appartenessero". Rinominare le vie è stata perciò un’azione contro quella modalità assolutamente maschile di riconoscimento, delle imprese eroiche di uomini che hanno combattuto le grandi battaglie; una sfilata di eroi, artisti, musicisti, statisti, scrittori e santi che vanno a solcare lo spazio urbano che attraversiamo tutti i giorni solo perché conformi a una narrazione fallocentrica."Le nostre azioni di contaminazione dello spazio cittadino non si sono fermate al LottoMarzo e non si fermeranno adesso, rivendichiamo la necessità e l’urgenza di costruire e definire la città che vogliamo, la città transfemminista, quella per tutti e tutte. La discontinuità siamo noi".