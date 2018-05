Rating di legalità, un seminario con Cna

La Spezia - Cna La Spezia organizzato un seminario sull’importanza del valore del Rating di Legalità. L’evento è fissato per venerdì 18 maggio 2018 dalle ore 15.30 in Sala Marmori nella sede della Spezia della Camera di Commercio Riviere di Liguria, e sarà utile ha capire come viene attribuito il Rating, cosa significa e come diffondere la cultura di questo valore.



Il rating di legalità è un tipo di rating etico destinato alle imprese italiane, nato nel 2012. Allo scopo di promuovere in Italia principi etici nei comportamenti aziendali in attuazione alla legge di conversione del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, Autorità garante della concorrenza e del mercato Agcm in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, ha deliberato nel novembre 2012 il Regolamento per definire l'attribuzione del rating di legalità alle imprese operanti nel territorio nazionale con fatturato sopra i 2 milioni di Euro.



Del rating attribuito alle aziende si deve tenere conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, infatti, la banca che non concedesse crediti ad una impresa avente rating, sarà tenuta a motivare la scelta con apposita nota alla Banca d’Italia. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati della Spezia e l’Ordine dei Giornalisti della Liguria.



Il programma

Saluti

Federica Maggiani, Presidente CNA La Spezia

Pierluigi Peracchini, Sindaco della Spezia

Catia Piras, ordine degli avvocati



Relatori

Antonio Patrono, Procuratore della Repubblica della Spezia

Ombretta Main, Responsabile Direzione Rating di Legalità Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Mario Pagani, Dipartimento politiche industriali CNA Nazionali

Modera Riccardo Sottanis, giornalista