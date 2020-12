Raffaele Staffiere del Pronto soccorso di Sarzana sarà il primo vaccinato spezzino

La Spezia - Le vaccinazioni anti Covid-19 della provincia spezzina prenderanno il via domani all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

In particolare, il primo vaccinato sarà Raffaele Staffiere, responsabile del Pronto soccorso del San Bartolomeo, individuato come ‘Covid hospital’ durante l’emergenza pandemica. Ha 56 anni, coniugato con due figli. Lavora presso Asl 5 dal 1999 (21 anni), sempre in Pronto soccorso.



Nei giorni successivi Asl 5 avvierà anche le vaccinazioni nelle Rsa: la prima struttura sarà la Rsa Campo del Vescovo di Brugnato.