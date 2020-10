Raccordo, notte di chiusura per lo svincolo per Livorno

La Spezia - Salt comunica che, per consentire il rifacimento della pavimentazione, si rende necessario pianificare la chiusura temporanea al traffico del ramo di svincolo per LIVORNO all’interconnessione dell’Autostrada SALT (A12) con l’Autostrada della Cisa (A15) durante il periodo sotto indicato: dalle ore 21:00 di Venerdì 23 Ottobre 2020 alle ore 06:00 di Sabato 24 Ottobre 2020;

I veicoli provenienti da Parma e diretti verso Livorno, potranno uscire al casello di La Spezia, dirigersi verso S. Stefano Magra, uscendo alla “Zona Retroportuale” e reimmettendosi in direzione dell’entrata dell’A12 alla stazione di La Spezia.