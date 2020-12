Raccolti e sanificati, ora aspettano solo di essere donati alle famiglie

La Spezia - Giocattoli di tutti i Paesi unitevi! Si chiama così la raccolta di libri e giocattoli per bambine e bambini promossa da Arci, Casa Arci Canaletto, AiutArci, Cgil, ANPI Fincantieri Muggiano e La Spezia Centro, Circolo Operaio La Spezia e Centro di Documentazione Logos. Un'iniziativa di solidarietà per sostenere le famiglie in difficoltà che ha trovato una grande adesione in città. Sono stati raccolti centinaia di libri e giocattoli in buono stato. Saranno sanificati e distribuiti gratuitamente a partire da questo weekend.



Distribuzione gratuita giochi e libri per bambini



Sabato 19 dicembre, Piazza Brin, dalle 10 alle 18;

Sabato 19 dicembre, Circolo Arci Canaletto, dalle 15 alle 17;

Giovedì 24 dicembre, Pianazze, dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17.



Per info: 335 815 9743/0187 501056; laspezia@arci.it