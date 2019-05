Raccolta solidale, donate 37 tonnellate di alimenti

In provincia della Spezia, i punti vendita più ‘generosi’ sono stati gli Ipercoop Le Terrazze e Centroluna e il superstore di Via Saffi.

La Spezia - Risultati oltre le aspettative per la raccolta solidale di alimenti promossa l’11 maggio da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà. I punti vendita della Cooperativa hanno raccolto complessivamente 37 tonnellate di prodotti, acquistati e donati da Soci e clienti per aiutare le persone in difficoltà. L’iniziativa ha coinvolto una cinquantina di associazioni e circa 250 Soci Coop volontari, il cui supporto è preziosissimo per organizzare questa attività. Ottimi i risultati della raccolta in provincia della Spezia, grazie soprattutto alla presenza degli Ipercoop Le Terrazze e Centroluna, che hanno donato, rispettivamente, 2 e 1,7 tonnellate di prodotti. Alle Terrazze la raccolta è stata effettuata dalla rete di associazioni ‘Buon mercato’, mentre a Sarzana è stata affidata alla Caritas. Molto bene anche le donazioni dei supermercati, su tutti il superstore di Via Saffi con 850 chilogrammi di merce donata in favore della Caritas di Canaletto.