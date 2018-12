Raccolta solidale di giocattoli alle Terrazze. E domenica arriva Babbo Natale

La Spezia - A pochi giorni dalle feste, il centro commerciale Le Terrazze coglie l’occasione per augurare un felice Natale e un sereno inizio di 2019 a tutti i suoi visitatori, ricordando i prossimi appuntamenti natalizi e le variazioni di orario che subirà durante le giornate di festa: nei giorni di lunedì 24 e lunedì 31 dicembre il centro commerciale chiuderà anticipatamente, rimanendo aperto fino alle ore 20. Nelle giornate del 25 dicembre (Natale), del 26 dicembre (Santo Stefano) e del 1 gennaio, la galleria commerciale rimarrà chiusa. Il supermercato Ipercoop il giorno 24 dicembre chiuderà alle 21 mentre lunedì 31 dicembre rimarrà aperto fino alle 20.



Continuano con successo gli appuntamenti dedicati al Natale, fruibili da tutti i visitatori a titolo gratuito! La Christmas Factory aspetta tutti i piccoli visitatori fino a domenica 6 gennaio con lo spettacolare villaggio di Natale con area selfie e con la Fabbrica dei pacchi dono interattiva che trasporterà tutti i regali confezionati dai bimbi per le loro famiglie nella slitta di Babbo Natale. Inoltre, il villaggio continuerà ad ospitare simpatici laboratori a tema: fino a lunedì 24 dicembre, sarà possibile partecipare al laboratorio ludico Creazione dei segnaposti natalizi, mentre dal 27 dicembre al 6 gennaio avrà luogo il laboratorio Crea la calzetta per la Befana. I laboratori sono aperti ai piccoli ospiti dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 20 e nel weekend dalle 11 alle 15 e dalle 16 alle 20.



Infine ancora due grandi eventi natalizi in calendario: Babbo Natale aspetta tutti i piccoli ospiti domenica 23 dicembre, riservando loro tante sorprese e offrendo la possibilità di scattare una foto ricordo con uno dei personaggi più amati dai bimbi. Domenica 6 gennaio, invece, sarà la Befana la protagonista della giornata, che arriverà al centro commerciale Le Terrazze per portare tanti dolcetti a tutti i bambini. Nei giorni indicati, sarà possibile incontrare incontrare Babbo Natale e la Befana dalle dalle 16.



In occasione del Natale, poi, non poteva mancare alle Terrazze anche una bellissima iniziativa solidale, organizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, a sfondo benefico per celebrare tutti insieme la festa più attesa dell’anno! In galleria è stato allestito uno spazio dedicato alla raccolta dei giocattoli: tutti i visitatori interessati potranno, infatti, depositare all’interno di un raccoglitore studiato ad hoc, il Trasformatore di Babbo Natale, i propri giocattoli usati e destinarli a nuova vita. Grazie al prezioso contributo dei volontari CRI, i giochi raccolti sono infatti destinati ai bambini meno fortunati, che hanno già ricevuto e potranno ancora ricevere tanti doni in occasione delle festività natalizie.