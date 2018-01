Raccolta ingombranti, nel weekend alla Foce e Termo

La Spezia - Il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E., svolto da Acam Ambiente, si svolgerà sabato 3 Febbraio a “La Foce”, posizionato in Via Maggiano ang via Genova (Loc "La gira") e domenica 4 febbraio al Termo, posizionato in Via Sarzana (area parcheggio del termo "Carispezia"). A partire dalle 7.30 fino alle 12.00 i cittadini potranno conferire sia rifiuti ingombranti come vecchi mobili, sedie, divani, reti, materassi, tavoli, sia R.A.E.E. come televisori, telefonini, lavatrici, frigoriferi, monitor dei pc, stampanti, spazzolini elettrici, frullatori, etc.