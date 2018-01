Raccolta ingombranti e Raee, fine settimana tra la Pianta e Fossitermi

La Spezia - Acam Ambiente informa che il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e Raee

(Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) si svolgerà sabato 6 gennaio nel quartiere della Pianta (Via Capraia angolo Via Elba - c/o circolo Arci) e domenica 7 gennaio nel quartiere di Fossitermi (Via Puccini - c/o capolinea Atc, fine strada).

A partire dalle 7.30 fino alle 12 i cittadini potranno conferire sia rifiuti ingombranti come vecchi mobili, sedie, divani, reti, materassi, tavoli, sia Raee come televisori, telefonini, lavatrici, frigoriferi, monitor dei pc, stampanti, spazzolini elettrici, frullatori...