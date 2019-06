Raccolta generi alimentari per i poveri: 15 tonnellate in cinque mesi

La Spezia - Record nella raccolta di pane e verdura per le fasce deboli della popolazione: ben 15 tonnellate in cinque mesi, da gennaio a maggio scorsi. Da qualche settimana il giovedì sera vengono radunati generi di conforto a favore di chi vive per strada. Le attività si sono parecchio incrementate negli ultimi tempi. I referenti del progetto sono la presidente del Buon Mercato Eloisa Guerrizio, il responsabile della Pubblica Assistenza della Spezia e della San Vincenzo Inaco Bianchi e il responsabile della Pubblica Assistenza della Spezia Maurizio Antonini. I beneficiari sono la parrocchia della Pianta, la mensa di Gaggiola, la chiesa Battista, la parrocchia dei Salesiani e Missione 2000. La distribuzione di pane e verdura viene effettuata il lunedì (Gaggiola, Mazzetta e privati), il martedì (chiesa di Migliarina e Missione 2000), il mercoledì (chiesa Battista e salesiani), il giovedì (Pianta e salesiani), il venerdì (Missione 2000), e il sabato (Piazza del Mercato).



Tutti i giovedì sera inoltre un mezzo della Pubblica Assistenza della Spezia effettua un giro consegnando generi di prima necessità. Si tratta di iniziative lodevoli che rientrano nel programma di intervento a contrasto delle diseguaglianze e delle povertà costituito dal 2005 presso il Comune della Spezia. Il più recente progetto a cui il tavolo sta lavorando è l'ambulatorio di strtada attraverso l'utilizzo di un camper attrezzato per l'assistenza primaria ai senza tetto e altre fasce di emarginati che non raggiungono, per vari motivi, i servizi socio sanitari ordinari. L'iniziativa è finanziata dalla Fondazione Carispezia, con l'associazione Buon Mercato che ha acquistato, trasformato ed equipaggiato il camper. mentre la Pubblica Assistenza della Spezia cura la manutenzione del mezzo mettendo a disposizione le sue competenze in ambito sanitario nella gestione dell'ambulatorio di strada.