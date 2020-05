Raccolta differenziata male eseguita a Campiglia, la precisazione di Acam Ambiente

La Spezia - In merito alla segnalazione di un cittadino che lamenta il mancato svuotamento del contenitore della Raccolta Differenziata della Plastica, perché trovato pieno di materiali ingombranti (leggi qui), Acam Ambiente precisa che l’operatore ha seguito la corretta procedura prevista per queste specifiche situazioni: nel caso si rilevi la presenza di materiali non conformi nei contenitori dedicati alla Raccolta Differenziata, non si procede alla raccolta, perché il materiale estraneo compromette e vanifica la corretta differenziazione operata dagli altri cittadini, producendo un danno anche economico per la mancata valorizzazione del materiale.



Nell’episodio verificatosi a Campiglia, l’operatore ha rilevato che i contenitori per la raccolta degli imballaggi in plastica erano per circa l’80% pieni di ingombranti, probabilmente provenienti da uno svuotamento di cantina, e per questo motivo non ha proceduto a caricarli nel mezzo; l’apposizione dell’avviso di “mancata raccolta per materiale non conforme” indica il motivo del mancato svuotamento ed è un elemento imprescindibile di monito e di censura del comportamento incivile di chi ha abusivamente utilizzato un contenitore destinato ad altro.



A seguito dell’indicazione dell’operatore, il contenuto dei cassonetti segnalati verrà raccolto come rifiuto non riciclabile, con servizio programmato per la giornata di oggi, 23 maggio. Rimane il disappunto per un comportamento incivile che compromette l’impegno giornaliero nella raccolta differenziata da parte di tanti cittadini e dei nostri operatori.



Per quanto riguarda la segnalazione dei materiali abbandonati dietro i cassonetti, si precisa che, in relazione al periodo di emergenza sanitaria, è stato necessario riprogrammare parte dei servizi dedicati di raccolta degli ingombranti abbandonati, anche in funzione del contingentamento dei permessi di ingresso ai centri di raccolta e gli impianti di trattamento: la fine del lockdown consente oggi di riprendere la programmazione dei ritiri con i ritmi ordinari.