Raccolta di cibo per cani e gatti alle Terrazze

La Spezia - Il centro commerciale Le Terrazze continua a promuovere iniziative di solidarietà: sabato 26 gennaio, grazie al consueto sostegno dei volontari di A.N.T.A. - Associazione Nazionale Tutela Animali, tutti i clienti della galleria potranno dare il loro contributo partecipando alla raccolta alimentare in favore dei cani e dei gatti abbandonati del territorio.



I volontari A.N.T.A. saranno infatti presenti durante tutta la giornata in un’area appositamente dedicatagli all’ingresso del supermercato, per raccogliere prodotti alimentari, come i croccantini o il cibo umido in scatola, che verranno poi destinati a tutti i cani e i gatti abbandonati. Un piccolo gesto di solidarietà per tutti gli animali che risiedono nelle case rifugio del territorio spezzino e sono in cerca di una famiglia.



A.N.T.A. Onlus è un’associazione iscritta al registro della regione Liguria che da oltre dieci anni è impegnata nella difesa e nella tutela degli animali nel territorio della Spezia. L’associazione si occupa di alcune colonie feline private, fornendo loro cibo e cure necessarie e provvede alla sterilizzazione delle gatte. ANTA, inoltre, aiuta i cittadini privati in difficoltà economiche nella cura e nella gestione dei loro animali, promuove attività di sensibilizzazione sui temi del randagismo, promuove le adozioni degli animali abbandonati e sostiene campagne e petizioni a favore dei diritti degli animali.



Il centro commerciale Le Terrazze invita tutti i suoi visitatori a partecipare alla raccolta di cibo per animali, fornendo così un prezioso aiuto ai rifugi locali che li ospitano!