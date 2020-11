Raccolta dei rifiuti, terminata la disposizione delle isole zonali

La Spezia - "Abbiamo terminato il posizionamento delle isole zonali della fase 3 che ha coinvolto le zone periferiche e collinari della città, iniziato nel 2017 con le 18 isole del centro storico.

Oggi, con la propria Spezia Eco Card, gli spezzini possono conferire senza limiti di giorni e orari". Lo ha reso noto l'assessore comunale al Ciclo dei rifiuti, Kristopher Casati, sulla sua pagina Facebook.



I quartieri di Fossitermi, Rebocco, Chiappa, Migliarina, Mazzetta, Canaletto, Pieve e Favaro sono stati coinvolti nel programma di ottimizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti ed è stato sospeso il sistema di raccolta porta a porta. Cliccando qui è possibile scaricare la mappa ad alta risoluzione della nuova disposizione delle isole zonali, da consultare con le seguenti accortezze: nei prossimi giorni l’isola di Via Dorgia verrà riposizionata nella postazione iniziale; l’isola di Castelvecchio all’altezza del civico 50/52 tornerà nella postazione iniziale, l’isola di piazza Concordia verrà collocata a lato monte e nella cartina mancano, per mancanza di spazio, le isole di Fabiano, Acquasanta, Foce, Pagliari e Melara.



Nel 2021 le isole zonali potrebbero essere posizionate ed entrare in funzione in altre aree cittadine compatibilmente con la logistica del territorio e dunque con la possibilità di transito dei mezzi dedicati allo svuotamento dei cassonetti.



I residenti che usufruiranno ancora del servizio ‘porta a porta’ sono stati dotati di sacchetti o mastelli con rilevazione elettronica dei conferimenti.

Coloro che non erano presenti al momento del passaggio per le consegne da parte del personale di Acam Ambiente può ritirare personalmente sacchetti e mastelli presso lo sportello ambientale di Via Picco 18 (dal lunedì al venerdì 8.30 - 15 e il sabato 8.30 - 12.30) oppure presso lo sportello ambientale adibito presso i locali di Spezia Risorse di Via Pascoli 64 (dal lunedì al venerdì 8.30 - 13 / 14.30 - 16 e il sabato 9 - 12).