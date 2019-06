Raccolta alimentare, record di donazioni

La Spezia - E’ stato un vero e proprio record di donazioni quello fatto registrare dalla raccolta alimentare a favore dell’Emporio della solidarietà di sabato 1° giugno in provincia della Spezia e di sabato 7 giugno ad Aulla. Per la prima volta sono stati superati i quindicimila chilogrammi di prodotti donati: pasta, tonno, olio, zucchero, farina, pomodoro, biscotti ma anche prodotti per l’infanzia e per l’igiene personale, che hanno contribuito a rifornire gli scaffali del primo supermercato solidale del territorio. L’Emporio – situato alla Spezia e a Sarzana – è il supermercato dove persone e famiglie in temporanea difficoltà economica residenti in provincia della Spezia e in Lunigiana possono fare la spesa gratuitamente attraverso l’utilizzo di una tessera a punti: un servizio della Caritas diocesana, gestito dalla “Piccola matita onlus” e sostenuto da Fondazione Carispezia insieme ai distretti sociosanitari provinciali ed alla Società della salute della Lunigiana. Dal 2013 ad oggi sono state rilasciate oltre 4.500 tessere per un totale di più di quindicimila persone raggiunte. Sono quasi 500 le tessere attivate nei soli primi quattro mesi del 2019. La prossima raccolta avrà luogo in autunno, sempre con l’aiuto di tanti volontari.