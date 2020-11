RSA Mazzini, Ghiglione; “Gravi ed inaccettabili le dichiarazioni della Asl5”

La Spezia - “Nell'incontro che si è tenuto questa mattina tra Cgil, Cisl e Uil, sua Eccellenza il Prefetto della Spezia Dottoressa Inversini, i dirigenti Asl 5 Maria Alessadra Massei, Daniela Troiano, Maria Antonietta Banchero e Antonello Mazzone, l'Assessore Giulia Giorgi ed il capo di Gabinetto Alberto Giarelli del Comune della Spezia e Michele Crecchi, KCS, convocato per discutere sui fatti della RSA Mazzini, abbiamo sentito affermare dagli stessi dirigenti Asl che se si sono verificati così tanti contagi alla Mazzini la responsabilità è degli operatori che non hanno saputo utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale e attuale in modo consono i percorsi sporco/pulito. Affermazioni irricevibili, che rigettiamo.”



Così Lara Ghiglione, CGIL: “E' grave scaricare le colpe di una evidente gestione errata della struttura, di cui anche ASL5 porta pesanti responsabilità, sugli operatori che hanno cercato invece di preservare la salute dei degenti nonostante la mancanza di dispositivi di protezione adeguati, con turni massacranti per una carenza di personale in cassa integrazione, supplendo anche la mancanza dei colleghi contagiati. Invitiamo la Asl5 ad occuparsi seriamente e con tempestività della Mazzini e delle altre RSA del territorio per prevenire ulteriori focolai e ad avere rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati a costo di pesanti sacrifici in prima linea contro l'emergenza Covid. Queste sono le cose che ci auguriamo di sentire nel prossimo incontro che si terrà giovedì 5 novembre.”