Quindici anni di Rai spezzina per Marco Bartolini

La Spezia - Quest'anno si è celebrato un importante traguardo per il giornalista ligure Marco Bartolini. Dal 10 dicembre 2003 infatti è la voce e il volto Rai per la provincia della Spezia, quindici anni trascorsi nel territorio, per raccontare la cronaca, i fatti salienti o le curiosità dei diversi paesaggi e personaggi spezzini. Sindacalista di lungo corso, dal 1988 al 2016 nel sindacato Rai e dal 1994 al 2003 nell'Usigrai.



In questi quindici anni ha realizzato circa novemila servizi televisivi per il Tgr Liguria e per i telegiornali nazionali, tremila servizi radiofonici più numerosi servizi nazionali e speciali Rai dedicati. A marzo festeggerà il traguardo dei 40 anni in Rai.



Fra i personaggi intervistati ricordiamo tra gli altri: Madonna, Liliana Segre, Ramin Bahrami, il comandante della nave Exodus Yossi Arel, Orli Bach, Mario Calabresi, Anita Nair, Marane Satrapi, Francesco Guccini, Vinicio Capossela, Ed Nixon, Kerry Kennedy, Roberto Saviano, Luciana Littizzetto, Fabio Fazio, Gianna Nannini, Marco Martinelli, Armando Punzo, Roberto Vecchioni, Paolo Poli, Dori Ghezzi, Jackson Browne. Sua una delle ultime interviste video a Giorgio Albertazzi.