Questura, prorogata la chiusura degli sportelli

La Spezia - La Questura della Spezia, facendo seguito alle precedenti comunicazioni, informa la cittadinanza che gli uffici hanno prorogato la chiusura degli sportelli di ricezione del pubblico sino a nuove determinazioni assunte in sede nazionale, informazioni comunque consultabili nella pagina web Questura di La Spezia alla sezione “Orari e Uffici della Questura”. Per quanto riguarda l’Ufficio Immigrazione, resta valido l’accordo con Poste Italiane S.P.A. di procedere alle convocazioni già fissate in agenda fino al 15 giugno 2020. Di eventuali e futuri aggiornamenti in proposito verrà data immediata comunicazione all’utenza.