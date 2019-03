Questionario tra gli operatori per indicare il futuro della Piazza

Cinque domande sui temi dell'eventuale spostamento dei banchi durante i lavori, sui parcheggi per i clienti, sulla chiusura con vetrate e sui box fissi. Tra una settimana le risposte.

La Spezia - In attesa di visionare l'ultima versione dei cinque progetti su Piazza Cavour, gli ambulanti del mercato e i commercianti delle vie limitrofe si interrogano ancora sull'opportunità di realizzare un intervento di riqualificazione. A più riprese i rappresentanti delle associazioni di categoria e quelli del Civ Mac hanno espresso in commissione consiliare le loro perplessità rispetto ai tempi di realizzazione dei lavori, ma questa mattina la parola è stata data a tutti i singoli operatori con la distribuzione di un questionario tra tutti gli operatori.



Centoquaranta copie consegnate ad altrettanti commercianti da parte dalla presidente del Civ Mac Rosy Brancaleone e di Giovanni Iadarola, consigliere del Consorzio integrato di via.

Cinque domande a risposta chiusa, ma con la possibilità di integrare con le proprie opinioni, che vertono sulla possibilità di uno spostamento del mercato in altra sede (per esempio Piazza Europa) durante i lavori e sul tema dei parcheggi per i clienti, da ricavare a corona della piazza oppure nelle vicinanze. Gli ultimi due quesiti toccano invece le questioni delle chiusure laterali con vetrate fisse e l'installazione di box di vendita fissi, con i relativi costi di gestione.

"Tra una settimana - spiegano Brancaleone e Iadarola - raccoglieremo i questionari compilati e tireremo le somme di quello che risponderanno gli operatori della piazza. Poi porteremo il tutto in Comune, agli assessori Lorenzo Brogi e Luca Piaggi, così da far sentire in maniera forte e chiara la voce della piazza".