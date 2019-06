Questa sera Alex Britti in Piazza Europa, le modifiche alla viabilità e alla sosta

La Spezia - In occasione del concerto di questa sera in Piazza Europa, dove a partire dalle 21 si esibirà Alex Britti (leggi qui) il Comune della Spezia ha emesso una ordinanza del dirigente del dirigente del Dipartimento Mobilità in cui si illustrano i divieti di sosta e le modifiche alla viabilità.



Il testo

IL DIRIGENTE

ORDINA

1) a decorrere dalle ore 07:00 del giorno 21/06/2019 alle ore 02:00 del giorno 22/06/2019 hanno vigore i seguenti provvedimenti:

DIVIETO DI FERMATA ECCETTO I MEZZI D’OPERA DELL’IMPRESA ESECUTRICE I LAVORI DI MONTAGGIO PALCO

PIAZZA EUROPA SETTORE MIGLIARINA, nel tratto compreso tra Via XXIV Maggio e Via V. Veneto lato Arsenale M.M.

VIA MINZONI, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Santorre di Santarosa ambo i lati



DIVIETO DI FERMATA

PIAZZA BAYREUTH parcheggio intero

VIA MINZONI, nel tratto compreso tra Via Santorre di Santarosa e Piazza Eurpoa settore Arsenale M.M. ambo i lati

PIAZZA EUROPA SETTORE ARSENALE M.M., nel tratto compreso tra Via Minzoni e Via V. Veneto ambo i lati

PIAZZA EUROPA SETTORE MIGLIARINA, nel tratto compreso tra Via XXIV Maggio e Via V. Veneto lato monte

VIA V. VENETO, nel tratto compreso tra Piazza Europa settore Migliarina e Via Santorre di Santarosa

VIA SANTORRE DI SANTAROSA, nel tratto compreso tra Via V. Veneto e Via XXIV Maggio ambo i lati



DIVIETO DI FERMATA ECCETTO I MEZZI DEL NH HOTEL

VIA XXIV MAGGIO, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Santorre di Santarosa lato monte



DIVIETO DI TRANSITO

VIA SANTORRE DI SANTAROSA, nel tratto compreso tra Via V. Veneto e Via XXIV Maggio

PIAZZA BAYREUTH

VIA MINZONI, nel tratto compreso tra Via Santorre di Santarosa e Piazza Europa settore Migliarina



2) a decorrere dalle ore 07:00 del giorno 21/06/2019 alle ore 18:00 del giorno 24/06/2019 hanno vigore i seguenti provvedimenti:

DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO I MEZZI D’OPERA DELL’IMPRESA ESECUTRICE I LAVORI DI MONTAGGIO PALCO

VIA XXIV MAGGIO, corsia interna, nel tratto compreso tra Via Campanella e Piazza Europa settore Migliarina



LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ 30 KM/H

VIA XXIV MAGGIO, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Piazza Europa settore Migliarina



DIVIETO DI SORPASSO

VIA XXIV MAGGIO, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Piazza Europa settore Migliarina



STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA

VIA XXIV MAGGIO, nel tratto compreso tra Via Santorre di Santarosa e Piazza Europa settore Migliarina



3) a decorrere dalle ore 20:30 alle ore 24:00 del giorno 21/06/2019, hanno vigore i seguenti provvedimenti:



ABROGAZIONE DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO BUS E RESIDENTI C – D - CD

VIA CHIODO, nel tratto compreso tra Via Persio e Piazza Verdi

PIAZZA VERDI, carreggiata lato mare, nel tratto compreso tra Via Tommaseo e Via xx Settembre



DIVIETO DI TRANSITO

VIA XXIV MAGGIO, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Conti

VIA V. VENETO, nel tratto compreso tra Via Crispi e Via XX Settembre

VIA MINZONI, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Santorre di Santarosa

VIA REZASCO, nel tratto compreso tra Via Crispi e Piazza Europa

VIA EX CAMPANELLA

VIALE ITALIA, corsia esterna, nel tratto compreso tra Molo Italia e Via Campanella



DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA

VIA V. VENETO AREA D’INTERSEZIONE VIA CRISPI

VIA CONTI AREA D’INTERSEZIONE VIA XXIV MAGGIO



DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO

VIA CRISPI AREA D’INTERSEZIONE VIA V. VENETO

VIA CRISPI AREA D’INTERSEZIONE VIA REZASCO

VIA XXIV MAGGIO AREA D’INTERSEZIONE VIA CONTI



DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO DESTRA

VIALE ITALIA direzione Arsenale M.M. – Migliarina area d’intersezione Via Campanella



DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO SINISTRA

VIALE ITALIA direzione Migliarina - Arsenale M.M. area d’intersezione Via Campanella



SENSO VIETATO

VIA CONTI nel tratto compreso tra Via XXIV Maggio e Via Rezasco in direzione di quest’ultima



SENSO UNICO

VIA CONTI nel tratto compreso tra Via Rezasco e Via XXIV Maggio in direzione di quest’ultima



DARE PRECEDENZA

VIA CONTI AREA D’INTERSEZIONE VIA XXIV MAGGIO a favore di quest’ultima Via