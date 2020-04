Quell'altopiano che si intravede, nonostante il polverone

La Spezia - Negli ultimi sette giorni si è sentito parlare di plateau, di segnali di leggero miglioramento, di cauto ottimismo, ma anche di prolungamento delle misure di isolamento sociale e La Spezia ha contato i suoi morti negli ospedali Sant'Andrea e San Bartolomeo sino ad arrivare a 63, con il picco assoluto nella giornata di ieri, 1° aprile, quando i pazienti Covid-19 positivi deceduti sono stati addirittura 10. Sessantatré persone, sessantatré famiglie che nelle ultime quattro settimane hanno pianto i propri cari senza nemmeno poterli salutare in maniera decente.

E' stata anche la settimana in cui il personale sanitario, prima gli infermieri (leggi qui) e poi un manipolo di medici (leggi qui), sono insorti contro la direzione aziendale della Asl 5 per la confusione nella gestione dei tamponi e per il conseguente polverone che coinvolge anche i numeri.



Già, i numeri, quelli ai quali tutti noi guardiamo, nella speranza che confermino il prima possibile la bontà del lavoro degli addetti ai lavori della sanità spezzina e la validità delle misure di contenimento del contagio imposte dal governo e rispettate in maniera attenta da gran parte della popolazione.

I numeri che indicano nella provincia spezzina un tasso di letalità del Covid-19 assai elevato, superiore a quello di regioni come la Lombardia e della stessa Liguria, con la quale gli spezzini condividono il profilo della piramide anagrafica.



Ora, però, le colonne che interessano tutti sono quelle che tracciano l'ormai famosa curva del contagio.

Nell'ultima settimana, la quarta da quando anche nello Spezzino si è presa coscienza della gravità della situazione, il numero delle persone positive è cresciuto di 101 unità, passando da 149 a 250, stando a quello che riporta la Protezione civile nazionale. Né Asl 5, né Regione, lo ripetiamo per l'ennesima volta, forniscono infatti il numero dei contagiati suddivisi per provincia, contribuendo così a creare discrepanze e confusione.

Esattamente una settimana fa, inoltre, si è osservato un aumento dei contagiati davvero sorprendente: tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo i casi sono balzati da 149 a 213. Più 64 contagiati in un colpo solo, mentre nei giorni successivi ci si sarebbe mossi in avanti al massimo di 10. Un più 42 per cento che potrebbe però essere legato alla comunicazione in blocco degli esiti di più serie di tamponi (ancora loro).



Un salto che ben si nota nel grafico dalle colonne verdi, nel quale sono appunto riportati i casi di contagio da Covid-19 nella provincia spezzina a partire dal 6 marzo, data in cui la situazione ha iniziato a precipitare a livello nazionale, visto quello che stava accadendo nel Lodigiano e in alcuni comuni del Padovano.

Dopo quel gradino, però, si intravede un cambio di pendenza della curva, che pare proprio seguire una specie di altopiano (plateau in francese). Un elemento fisico inusuale per i liguri, e per gli spezzini in particolare, che infatti non vedono l'ora che inizi la discesa, quella che invece si apprezza (e si spera prosegua) nel grafico con le colonne gialle, quello che riporta i numeri delle sorveglianze attive sul territorio.