Quel giorno in cui Almirante ebbe una piazza tutta per sé

La Spezia - Come altre volte ho detto, ricostruire il passato significa verificare persistenze e mutamenti, quello che resta e che cosa cambia.

Oggi si parla della possibilità di intitolare una strada cittadina all’Onorevole Giorgio Almirante che fu leader del Movimento Sociale Italiano dopo essere stato un importante funzionario della Repubblica di Salò e prima ancora collaboratore di primo piano della rivista antisemita “La difesa della razza”.

È veramente strano che quell’idea giri per la città dopo che soli pochi giorni fa tanto si è detto della Shoah e ora che il suo Consiglio Comunale celebra la Giornata della Memoria e quella del Ricordo, celebrazioni in cui non si dovrebbero riscontrare differenze fra giuliani infoibati ed ebrei gassati. Ma, come scrissi una volta, più che io ricordo sarebbe opportuno dire io non dimentico.



Mi viene in mente una giornata di fine ’72, giorni ben diversi dagli odierni.

In quell’anno, dopo le politiche per le amministrative, si svolse un'altrettanto aspra campagna che alzava la tensione già esasperata dai primi anni di piombo.

L’Onorevole Almirante come gli altri leader nazionali, era impegnatissimo nella campagna elettorale. Successe anche che si fermò ad un autogrill per mangiare e all’istante tutto il personale scese in sciopero per non servirlo, tanto era avverso ad una parte consistente della popolazione. Venne anche alla Spezia.

Sposati da otto mesi, avevamo appena scoperto di essere in attesa dell’erede tanto desiderato: gioia a sfare, un mondo di attenzioni e tanti progetti in testa.

Almirante avrebbe dovuto parlare in piazza Beverini nel tardo pomeriggio di giovedì 23 novembre. Noi passammo di là poco prima dell’inizio. Bandiere dappertutto e già una folla enorme, polizia e carabinieri dovunque. Per evitare guai all’incipiente maternità, decidemmo di tornare a casa e subito andammo a dormire. Ricordo che neppure cenammo. È proprio strano come restino in testa a distanza di anni particolari di fatto insignificanti, ma eravamo giovani, amore e acqua fresca bastavano per campare. Ci fece aprire gli occhi assonnati un frastuono improvviso: urla, scoppi, rumori inconsueti la cui natura ci svelò la radio la mattina seguente.

A riempire la piazza erano tutti antifascisti che a forza di urla, fischi e trombe impedirono all’Onorevole di tenere il comizio. E poi bombe molotov, cariche, lacrimogeni fino a notte inoltrata.

Oggi sarebbe impensabile. Viviamo tempi diversi, pensiamo in altro modo. Però, se la distanza dagli avvenimenti sopisce le passioni, i valori, quelli non si dovrebbero smarrire.

Se li abbiamo persi, sarebbe corretto chiedersene il perché.



ALBERTO SCARAMUCCIA