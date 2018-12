Quel "dormitorio di Via Roma" che tutti condividono, ma è a Napoli

Torna a diventare virale un post per "aiutare a diffondere" un ricovero per senzatetto. L'indirizzo però porta a un giardiniere.

La Spezia - Un annetto fa di questi tempi era apparso fugacemente anche sulla bacheca di un politico importante in città, salvo essere tempestivamente cancellato qualche minuto dopo. Un post diventato virale, condiviso senza pensare come si fa con tante altre fake news ogni giorno su Facebook, il social network a più alto rischio bufala del web. Puntuale come il Natale, anche in questi giorni è tornato a fare capolino anche su molti profili spezzini l'annuncio di un "dormitorio di Via Roma 123 aperto a tutti" in cui trovare "una sala riscaldata dove è possibile ripararsi dal freddo e dormire dalle 20 alle 8.00 del mattino dopo". La chiosa è "Aiutateci a diffondere" e gli hashtag #caritas #dormitorio #emergenzaabitativa.



Basterebbe fare mente locale per ricordare che la Caritas ha il suo spazio a Pegazzano presso la Cittadella della Pace, ben lontano dalla centrale Via Roma. Ma la smania della condivisione prende il sopravvento, e così - ammesso e non concesso che condividere questo tipo di messaggio presso i propri amici serva effettivamente a qualcosa - ecco che la bufala torna di moda insieme al primo freddo. Il post originale è del 12 dicembre 2017, scritto dalla Caritas diocesana di Nola in provincia di Napoli e si riferisce al centro di San Giuseppe Vesuviano. Qualche centinaio di chilometri dalla Spezia, che in compenso nella sua via Roma 123 ospita la sede di un giardiniere.