Quei biscotti 'ce la faremo' che raccontano il legame tra città e lavoratori della sanità

La Spezia - Letterine di pasta frolla che compongono lo slogan 'ce la faremo': ecco come si chiama la solidarietà e la vicinanza dei cittadini della Spezia verso infermieri, medici e operatori sanitari impegnati nell’emergenza coronavirus. Un calorosissimo segnale di affetto che da qualche giorno a questa parte, la cittadinanza spezzina sta dimostrando, attraverso l’invio in numerosissimi reparti degli ospedali di La Spezia E Sarzana, di pizza calda, focaccia e dolci. Un prezioso gesto da parte di varie pizzerie, panifici e cittadini, che nel proprio anonimato, vogliono contribuire, sorreggendo tutti i professionisti della salute proprio nel momento in cui più ne hanno bisogno. Un gesto di pancia ma che parte dal cuore per gli infermieri e gli operatori sanitari che lavorano consecutivamente per più di 12 ore per turno, saltando i riposi, senza più ferie o permessi a disposizione, stanchi, a volte disperati, sudati sotto le tute con l’odore di disinfettante sulle divise, con pochissimi mezzi di protezione a disposizione e, per di più, da usare con parsimonia. Stremati e sconfortati dalle incessanti richieste e necessità dettate dalla continua riorganizzazione dei reparti, che in completa autonomia, allestiscono e gestiscono con serietà e competenza sebbene vi sia ancora carenza di personale.

Un gesto che riempie sicuramente più i cuori che lo stomaco di chi sta cercando di fare il possibile in bilico tra il coraggio di resistere e la paura di tornare a casa dai propri cari.

Nursind, il sindacato degli infermieri, ringrazia formalmente la popolazione che dimostra di aver compreso che gli infermieri i medici e gli OSS stanno lavorando con l’unico fine di ottenere la cosa più importante: la salute delle persone.



Assunta Chiocca, segretario provinciale Nursind