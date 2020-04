Quattro tablet per far sentire meno sole le persone ricoverate

La Spezia - "Su richiesta del Tribunale per i diritti del malato al centro operativo comunale della protezione civile, domani saranno forniti alla ASL 5 Spezzino 4 tablet per consentire ai ricoverati di poter comunicare con i propri familiari". E' quanto si legge in una nota dell'associazione Cittadinanza attiva Liguria onlus che prosegue: "L’iniziativa e’ stata possibile grazie alla donazione dei tablet da parte del Rotaract Club della Spezia. Il Tribunale per i diritti del malato ringrazia pubblicamente quanti hanno contribuito a questa iniziativa : il centro operativo protezione civile e i funzionari del Comune della Spezia e in particolare il Rotaract Club nella persona dei soci e della sua presidentessa d.ssa Matilde Del Santo. Il Rotaract Club, peraltro, si era già attivato per approvvigionare gli operatori sanitari di presidi di protezione individuale".



La proposta era stata inoltrata dal Tribunale del Malato sulla base di altre esperienze, sempre promosse dall’associazione e già in corso in altre Regioni e in questo particolare momento.

Si tratta di un’azione concreta certo non di minima importanza, tenuto conto di quanto sia fondamentale mantenere la relazione umana tra degenti e parenti