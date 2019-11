Quattro settimane per saper affrontare anche terreni così

La Spezia - Si è concluso questa mattina il corso per il conseguimento della patente terrestre di seconda categoria che abilita alla guida degli automezzi in dotazione al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco di peso superiore alle 3,5 tonnellate e alla conduzione in soccorso (dispositivi acustici e visivi attivi) per quelli fino a 3,5 tonnellate.

Quattro intense settimane di formazione per dodici Vigili del Fuoco del nostro comando ai quali si sono aggiunti due colleghi del limitrofo comando di Massa Carrara. A curare la parte didattica si sono alternati e affiancati istruttori dei Comandi di La Spezia, Genova, Imperia e Massa Carrara.



Codice della strada, conduzione su strada di mezzi pesanti, pompe e attrezzature in uso al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco: questi alcuni degli argomenti trattati durante la formazione iniziata il 28 ottobre. L’ultima settimana è stata dedicata alla “guida su terreno non preparato”, ovvero alla conoscenza e alla pratica della conduzione dei mezzi comunemente detti “fuoristrada”, scenario abituale per l’attività ordinaria di soccorso svolta dai Vigili del Fuoco.

Sotto l’attenta guida degli istruttori Vigili del Fuoco e di Walter Lupetti, istruttore nazionale fuoristrada, e grazie alla collaborazione dell’associazione “Sarzana Fuoristrada” i discenti hanno portato i mezzi in situazioni limite sia in pista che in ambiente naturale, come ha sottolineato il Comandante Provinciale Leonardo Bruni che ha partecipato oggi alla giornata conclusiva esprimendo ringraziamenti a tutto lo staff didattico, al supporto logistico e soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti.