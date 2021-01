Quattro medaglie d'onore per il Giorno della Memoria 2021

La Spezia - Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto e della deportazione. D’intesa con il Comune della Spezia, l’Associazione nazionale ex deportati e il Comitato provinciale unitario della Resistenza, la Prefettura della Spezia ha programmataouna serie di iniziative "per riaffermare i valori fondamentali del rispetto della persona e del rifiuto di ogni forma di intolleranza e di violenza".

Alle 9.30, alla sola presenza della prefetta, del sindaco, del vescovo e del presidente dell’ANED, saranno deposte corone d’alloro presso il Sacrario della Libertà al Due Giugn”, e al monumento ai deportati politici caduti nei campi di sterminio in Passeggiata Morin. Alle 11 si terrà la sessione straordinaria del Consiglio comunale, in modalità on line.

Alle 16, nella sala del consiglio provinciale del Palazzo del Governo, la prefetta Maria Luisa Inversini consegnerà le medaglie d’onore, concesse con decreto del Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati o internati nei lager nazisti.

Quest’anno riceveranno il riconoscimento, alla memoria, quattro cittadini di questa provincia: Nicola Amodio, Samuele Fagherazzi, Vitruvio Ricciardi e Sergio Speciale.