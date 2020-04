Quattro giri del golfo in elettrico, così si laurea Angela Denise Peri

La Spezia - Ai tempi del Coronavirus niente laurea con stretta di mano ma discussione della tesi in videoconferenza su Facebook: è la storia di Angela Denise Peri, 30 anni, di Casarza Ligure che si associa a quella di altri studenti in tutta Italia. La studentessa del Tigullio il 24 marzo scorso ha conseguito la laurea magistrale con il massimo dei voti più lode in Ingegneria Nautica presentando la tesi “Poseidon. Progetto avanzato di un catamarano solare ibrido ed elettrico per il trasporto di passeggeri” (Poseidon. An advanced design of an electric-hybrid solar catamaran for passenger transport). Angela ha concentrato la sua attenzione sul progetto di Poseidon, un catamarano della lunghezza di 16 metri concepito come un autobus marittimo dalla capacità di 100 posti. Un mezzo ibrido ed elettrico dove sono previste maggiori autonomie e velocità più elevate fino a 15 nodi.



Il processo di progettazione ha comportato la definizione delle forme dello scafo e della previsione della resistenza al moto con prove effettuate su circa 170 modelli personalmente elaborati, della sovrastruttura e degli spazi interni (con particolare attenzione alla sua fruizione da parte di persone diversamente abili), un completo dimensionamento strutturale in alluminio e la progettazione di tutti i principali impianti. La manovrabilità dell’imbarcazione è assicurata dalla presenza di propulsori azimutali e dalla presenza di eliche di prora. La fattibilità operativa della barca è stata testata ipotizzando una rete strutturata in grado di collegare l'intero Golfo della Spezia con le Cinque Terre nella configurazione più impegnativa, quella strettamente elettrica. Ad una velocità di otto nodi è possibile effettuare 4 anelli completi del Golfo di La Spezia (Molo Italia, Muggiano, Lerici, Portovenere, Le Grazie, Fezzano) senza ricorrere all’accensione di generatori (sette ore di autonomia). La presenza di pannelli solari semitrasparenti integrati nel cielino della sovrastruttura ha un duplice valore: dare una grande luminosità interna e ottenere energia che può essere immagazzinata per le utenze di bordo (9 kW per una superficie di 55 m2) Il dimensionamento completo dell’impianto di condizionamento ha tenuto conto della frequente apertura delle porte per la salita e discesa dei passeggeri. La scelta è stata orientata verso la definizione di un impianto ad aria primaria ed acqua in grado di gestire i flussi termici presenti e, allo stesso tempo, garantire un valore di umidità relativa interna e una temperatura di progetto il più possibile costante. Il sistema di illuminazione è conforme ai requisiti imposti dalle norme internazionali in materia di comfort visivo e sicurezza. Quest'ultimo aspetto ha contribuito alla definizione di un sistema ausiliario di pannelli foto luminescenti non elettrici per la segnalazione delle dotazioni di sicurezza. L’uscita di emergenza è situata nella parte centrale a poppavia del battello, in corrispondenza è stata collocata la zattera di salvataggio, al fine di aumentare l'efficienza complessiva delle procedure di evacuazione dei passeggeri. Internamente, grande attenzione è stata dedicata allo studio dei sedili, da un punto di vista ergonomico e funzionale. I giubbotti di salvataggio sono posti al loro interno e la loro particolare forma è stata studiata per consentire una costruzione in serie ( mediante l’uso di stampi in vetroresina). A proravia è situata la plancia di comando, la quale è stata oggetto di uno studio intensivo. E’stata altresì effettuata una pesata completa dell’imbarcazione, un'analisi di stabilità e un modello 3d completo dell'unità.