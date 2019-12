Quattro alloggi per anziani alla Chiappa

La Spezia - Questa mattina la giunta Peracchini, su proposta dell’assessore ai Servizi sociali, Giulia Giorgi, ha approvato il progetto di realizzazione di un’opera pubblica da parte della Fondazione Posani destinata al recupero di una parte di uno stabile sito in Via Anita Garibaldi per la creazione di quattro alloggi da destinare ad anziani ultra sessantacinquenni soli o con rete familiare debole, ed eventuali difficoltà abitative o con elevati rischi d’isolamento attraverso queste nuove soluzioni abitative.



L’amministrazione ha accolto la volontà manifestata espressamente dal presidente della Fondazione Posani, di creare e destinare gli alloggi ricavati a persone sole e creando un servizio di ospitalità destinato agli anziani.



Sono stati eseguiti da parte della Fondazione Posani lavori per 250mila euro, grazie ai quali sono stati ricavati 4 mini alloggi dei quali uno singolo, uno doppio a letti separati e due destinati e coppie. Alloggi che hanno una metratura fra i 30 e i 40 mq e che avranno un affitto massimo di 150 euro al mese e il calcolo dell’affitto effettivo sarà modulato in base al valore dell’Isee agli importi allegati in seguito



Sono state realizzate, inoltre, una lavanderia e una stireria di uso comune e uno spazio destinato alla socializzazione per dare modo a questi potenziali fruitori di condividere insieme alcuni momenti della giornata.



E’ prevista, inoltre, l’attivazione del servizio di custode sociale, ossia di interventi diretti di sostegno alla persona che si basano sulla relazione e su un rapporto concreto tra operatore e utente, tra cui si evidenziano visite domiciliari, monitoraggi telefonici, accompagnamenti verso i servizi e le attività di socializzazione. Inoltre è previsto un ulteriore supporto di integrazione con tutti i servizi di comunità ovvero collegamenti con i servizi sociali e i servizi dell’Asl 5 di medicina generale e cure primarie. In futuro saranno attivate anche convenzioni con Rsa Mazzini se ci fossero dei peggioramenti della condizione dell’anziano.



“Un’importante gesto perché gli anziani non cadano nella trappola dell’indigenza e della solitudine – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – il gesto del presidente Posani, della Fondazione Posani, è stato di grande generosità e di amore verso il prossimo e verso la fascia più debole della nostra cittadinanza. Anche l’amministrazione ha partecipato alla costruzione di questo progetto con un importo di 30.000 euro, finalizzato agli arredi. L’obiettivo primario è interagire positivamente con i rischi correlati alla fragilità degli anziani, favorendo l’espressione delle autonomie. Un progetto virtuoso che viene dalla collaborazione fra pubblico e privato, e che avrà sicuramente un effetto positivo sulla cittadinanza”.



“Il numero di anziani che vivono soli a partire dai 65 anni è di 8.488 – dichiara l’assessore ai Giorgi – e il 66% sono donne. L’abitazione svolge un ruolo importante nel benessere degli anziani sia dal punto di vista preventivo sia per quanto riguarda la qualità della vita. Purtroppo oggi ci troviamo sempre di più a far fronte a situazioni di emergenza e non riusciamo più a lavorare su quelli che un tempo erano i pilastri fondamentali. Oggi anche le persone anziane sono in estrema difficoltà a gestire la vita domestica quotidiana: questa soluzione li aiuterà a migliorare le loro condizioni di vita. Se è stato possibile finalizzare questo progetto è stato grazie all’intermediazione della consigliera comunale Lorella Cozzani, che ringrazio per la grande attenzione con cui lo ha seguito.”



Il bando

I criteri del bando per la formazione di una graduatoria finalizzata all’inserimento di persone presso la struttura alloggiativa nell’immobile di proprietà comunale sito Via Anita Garibaldi I 12 - “SILVER HOUSING”, sono:

- aver compiuto sessantacinque anni di età nell’anno in corso;

- essere cittadini:

italiani;

di Stati appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007;

titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 3/2007;

titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D. Lgs. N. 251/2007;

stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di soggiorno almeno biennale.

- essere residenti nel Comune della Spezia;

- non essere titolari di diritti di proprietà e/o usufrutto e/o altro diritto reale su immobili destinati a civile abitazione e idonei ad essere goduti dal titolare del diritto reale con tale finalità;

- non essere assegnatari di alloggio di edilizia residenziale pubblica;

- essere in condizioni di autosufficienza certificata dal proprio medico di medicina generale e/o da Servizio specialistico ASL 5 Spezzino;

- assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

- valore ISEE del nucleo familiare fino ad un massimo di € 15.000.



Considerato necessario, inoltre, individuare condizioni oggettive e soggettive per la valutazione del punteggio da attribuire per la formazione di una graduatoria ed in particolare:



A) CONDIZIONI OGGETTIVE

- abitazione in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o di provvedimento di separazione personale omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con previsione dell’obbligo di rilascio dell’alloggio occupato:

in caso di provvedimento da eseguirsi entro sei mesi dalla data di scadenza bando: punti 8;

in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando: punti 6;

per le scadenze successive: punti 4.

- Situazione di accoglienza in strutture collettive/di emergenza abitativa: punti 8.

- Abitazione in alloggio antigienico o in ambienti non idonei all’abitazione, come certificati dalle competenti autorità sanitarie: punti 4.

- Abitazione in locazione a canone mensile non compatibile con la situazione reddituale, intendendosi per tale un importo di affitto mensile o uguale o superiore al 50% delle entrate mensili dichiarate dal nucleo familiare: punti 4.



B) CONDIZIONI SOGGETTIVE



- Attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità rilasciato ai sensi delle normative vigenti:

valore ISEE fino a € 6.000, punti 8;

valore ISEE da € 6.001 a € 10.000, punti 6;

valore ISEE da € 10.001 a € 15.000, punti 4.

- Presenza nel nucleo richiedente:

di almeno una persona di età superiore a 70 anni: punti 2;

di almeno una persona di età superiore a 75 anni: punti 1.

- Nucleo composto da due persone: punti 2.

- Nucleo in carico ai Servizi Sociali: punti 6.

- Anni di residenza:

inferiori a: 5 anni punti 0

da 5 a 10 anni: punti 1

oltre 10 anni punti 2



- Presenza di rete familiare (figli): max 8 punti, cosi divisi:

assenza di figli: punti 8;

figli residenti a la Spezia: punti 0;

figli residenti in altro Comune (oltre 100 chilometri): punti 2.



Ritenuto opportuno prevedere che i beneficiari utilmente collocati in graduatoria dovranno corrispondere al Comune un importo a titolo di corrispettivo per l’uso dell’alloggio, determinato in base ad ISEE con apposito provvedimento, vale a dire:

ALLOGGIO A - mq. 34,30 - € 133,79

ALLOGGIO B - mq. 39,80 - € 155,25

ALLOGGIO C - mq. 28,30 - € 109,99

ALLOGGIO D - mq. 38,90 - € 151,70



Il calcolo dell’importo effettivo che il beneficiario sarà destinato a corrispondere sarà calcolato applicando una percentuale di abbattimento in base al valore ISEE decrescente, sulla base della tabella in calce all'articolo.



Agli importi suindicati vanno aggiunti i seguenti importi relativi alle spese annue per il riscaldamento e per l’acqua e precisamente:

ALLOGGIO A - RISCALDAMENTO 400 - ACQUA 500

ALLOGGIO B - RISCALDAMENTO 450 - ACQUA 500

ALLOGGIO C - RISCALDAMENTO 320 - ACQUA 500

ALLOGGIO D - RISCALDAMENTO 450 - ACQUA 500