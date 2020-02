La Spezia - I Ragazzi della Chiappa aderiranno all'iniziativa ideata dal Comune della Spezia per il Carnevale spezzino denominata “Quartieri in sfilata” con l’obiettivo di portare il quartiere della Chiappa in sfilata domenica 16 Febbraio da Piazza Brin a Piazza Verdi.

"Per informazioni sulla nostra partecipazione ed eventuali adesioni con noi alla sfilata rivolgersi a Sara Peraino e Cecilia Sorbi - si legge in una nota dei Ragazzi della Chiappa -. Il nostro tema sarà: La Corte dei Nobili alla Chiappa. Invitiamo tutti i chiappini ad aderire e rivolgiamo un appello anche agli altri quartieri in modo che possano organizzarsi per sfilare il 16 febbraio".