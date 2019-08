Quartieri del Levante e Vas: "Una falsa barriera antirumore"

La Spezia - Coordinamento quartieri del Levante e Vas Verdi ambiente società puntano il dito contro "la falsa e finta barriera antirumore lunga 740 metri, contro i 3000 che dovrebbero essere posti in essere, in Viale San Bartolomeo, una finta barriera antirumore che dovrebbe mitigare e riportare entro le norme della legge i rumori del porto al fine di salvaguardare la salute dei cittadini. Ma sia i comuni del passato che quello odierno,che per legge sono responsabili per la salute dei cittadini, ancora si nascondono dietro ad un dito".



Allargando il raggio della polemica, i sodalizi sottolineato che "fra pochi mesi ci sarà una competizione elettorale riguardante la Regione, elemento fondamentale per una attenzione vera sulla difesa della qualità della vita della nostra città e ,nel contempo nel 2020 scadrà il mandato per l’attuale presidenza dell’A.P lasciamo che i i cittadini valutino su quanto devono fare".