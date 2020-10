Quaretti, Filt Cgil: “Investire i risparmi ATC per migliorare servizio e condizioni di lavoro”

La Spezia - "Il Sindaco Peracchini in un post del 5 ottobre scorso sul suo profilo Facebook ufficiale annunciava risparmi stimati in 1.600.000 euro per ATC. Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione” Così Fabio Quaretti, Segretario provinciale Filt Cgil, che continua: “Questi risparmi, come afferma lo stesso primo cittadino, sono il frutto della riorganizzazione delle società di Atc Mobilità e Parcheggi e Atc Esercizio. Un percorso che come Cgil avevamo dovuto avviare in solitudine con la precedente Amministrazione, con la strenua opposizione di tutte le altre sigle sindacali. All'epoca fummo attaccati perché, si diceva, l'operazione sarebbe stata costosa perché avrebbe creato i soliti carrozzoni; e pericolosa, perché avrebbe impedito l'affidamento "in house". Gli sviluppi di questi giorni dimostrano che avevamo ragione e che le critiche pesantissime che ci furono mosse erano strumentali.”



Conclude Quaretti: “Oggi ci ritroviamo a ragionare dell'affidamento "in house" con l'assetto societario da noi concordato ed a valutare i benefici che derivano proprio dall'operazione che fu così duramente osteggiata. La nostra soddisfazione però non ci fa perdere di vista il fatto che quel percorso si è brutalmente interrotto ed il tavolo di confronto, che avrebbe dovuto essere riunito dalla provincia con tutti gli attori protagonisti, non è mai stato convocato. Adesso quelle risorse devono essere investite sul trasporto pubblico, per migliorare il servizio e le condizioni di lavoro: come Filt Cigl vigileremo affinché questo avvenga.”