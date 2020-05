Quarantott’ore per capire la grande pericolosità della Fase 2

La Spezia - Premessa: non siamo insensibili al desiderio delle persone, costrette più o meno a casa da 50 giorni, di godersi le prime ore all’aria aperta, specialmente con un sole così definitivo come quello delle ultime 48 ore. Né siamo così bacchettoni da voler fare gli sceriffi ed immortalare questo o quello (e girando in lungo e in largo la città potremo avere mille esempi fotografici), senza mascherina correttamente indossata o addirittura parte di un gruppo troppo grande per essere quello della propria famiglia. Ma e’ bastato farsi più di un giro da ieri mattina a questa sera per rendersi conto che la fase 2, che fino a prova contraria scatterà nella giornata di lunedì, sarà un periodo pericolosissimo se non usiamo la testa e se non iniziamo immediatamente a rivedere i comportamenti, pensando un attimo a solo due settimane fa. Altrimenti il rischio è quello di farci tornare al punto di partenza con tanti saluti all’estate, quella vera, quella che al solo pensarsi con una mascherina sul viso viene da svenire. Lo si è detto subito, in verità ma tocca ricordarlo ai distratti: il governo aveva rimarcato quanto fosse determinante che nella seconda fase gli italiani si comportassero in modo esemplare, con un’autodisciplina teutonica che per la verità e’ sembrata abbastanza convincente nelle prime giornate successive alle ordinanze di Toti e di Peracchini, a partire da lunedì scorso. Passeggiate consentite, così come l’accesso ai sentieri e ai moli, sempre con l’attenzione al distanziamento sociale: la ‘via ligure’ alla fase 2 aveva presentato soltanto qualche situazione da rivedere. Un po’ meno in catene di prima e con la possibilità di potersi fare un giro in proprio o con un proprio congiunto, con chi insomma vive nella stessa casa. D’altro canto se con una persona ci vivi non avrebbe senso una separazione tout court, specialmente all’aria aperta. Il problema però è sempre quello: fatta la regola, gabbato lo santo. E se c’è una buona percentuale di persone che sta attenta, c’è una minoranza, che sembra aver dimenticato tutti i sacrifici finora fatti. Colpa della confusione per questi decreti e di questa serie di ordinanze a cascata come qualche cittadino ha scritto a Cds in questi giorni? Colpa dell’incapacità delle persone di non andare oltre il consentito, pratica per altro non così sconosciuta a noi che italiani conosciamo gli italiani? Colpa del fatto che i messaggi di attenzione che piovevano al minuto dal governo al singolo comune si sono diradati sempre più dando un erroneo senso di fine emergenza? Un po’ tutto insieme, ma sia chiaro che ciò che ci muove non è dare una colpa, nè beccare il presunto colpevole di un atto che non avrebbe dovuto fare.



E’ quello di dare un allarme e farlo ancora prima che la fase 2 parta: guardando Spezia perché noi viviamo la nostra città, se questo è il modus operandi il rischio è grande. Se nelle periferie la situazione è abbastanza sotto controllo, il centro città e il mare, sono ovviamente i luoghi più delicati: vuoi perché sono i più belli per farsi una passeggiata vuoi perché chi è rimasto in casa e non ci vive, li vuole comprensibilmente rivedere. Il problema è che diventa dura sparpagliarsi quando tutti sono in giro e, un po’ come i turisti alle Cinque Terre, anche gli spezzini tendono ad andare dove vanno tutti: antropologicamente nulla di incredibile ma tant’é... Le piazze possono essere vive in modo intelligente e non è che tutto ciò che si è visto in questi due giorni e’ stato sbagliato: dove c’è piu’ spazio, si veda l’immagine di sabato in Piazza Europa, c’è meno calca, poco da fare. Dovremo tuttavia averlo ormai capito che il virus monta facilmente e si possono costruire focolai che non esistevano: a quel punto i numeri migliorati che ogni giorno vi sottoponiamo, potrebbero di nuovo risalire esponenzialmente ricreando lo sconforto che ci ha pervaso per queste lunghe settimane. L’appello in primis va ai genitori, che magari si comportano in modo ineccepibile loro per primi ma che hanno il dovere di arginare la voglia dei loro figli adolescenti come avrebbero dovuto farlo a marzo, ad inizio emergenza: troppi ‘fanti’ in giro e non in giro con un famigliare. Sia chiaro, non ce l’abbiamo con loro così come non ce l’abbiamo con gli anziani che tutti i giorni andavano e vanno a fare la spesa, ma se tutti devono dare una mano, non sono questi i modi. A scanso di equivoci: dopo tanto tempo e tanto silenzio e’ un piacere vedere quella gioventù sbocciante perché fanno felicità ma qui siamo ancora nel bel mezzo di una vicenda che rischia di sfuggirci di nuovo di mano. L’appello va alle famiglie così come a tutti quelli che si stanno dimenticando che il virus silente non ha ancora una vera cura e tanto meno un vaccino. Senza dimenticare che la fase 2, che parte in tutta Italia, rimanda a lavorare 4,5 milioni di persone per lo più nelle fabbriche e nelle aziende e già quello è un altissimo potenziale di rischio. Ma prima che alla popolazione sballottata ed esausta ma non per questo giustificata a fregarsene, l’appello va alla politica che ha il dovere di prevenire oggi per non dover dire domani “che cosa avete fatto”. La rappresentanza è responsabilità, anche quella di prevenire e prevedere i comportamenti del proprio popolo, anche quella di non fare multe per forza ma rimproverare chi non si comporta bene, con i toni giusti, anche davanti a tutti. Il controllo del territorio era necessario prima ma lo è anche oggi, anche se più difficile: perché un conto è controllare se nelle strade ci sono le persone, un altro riuscire ad individuare i comportamenti, gli accostamenti, perfino le parentele. La fase 2 varata dal governo e qui in Liguria anticipata dalla Regione porta con se un mare di contraddizioni ma evidentemente va affrontata con serietà: nessuno farà qualcosa per noi, stavolta. Cerchiamo di avere l’intelligenza di usare qualche recuperata libertà in modo tracotante se non vogliamo ritornare ad ascoltare a giugno i messaggi via megafono della Protezione civile. Quello sarebbe un peccato collettivo imperdonabile.