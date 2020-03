Quarantatré anni fa la tragedia del Monte Serra

La Spezia - Il 3 marzo 1977 si infranse sulle pendici del Monte Serra il sogno di un futuro al servizio della Marina Militare per 38 cadetti dell'Accademia Navale di Livorno che persero la vita – insieme a un Ufficiale e cinque membri dell'equipaggio – nello schianto del loro Hercules C-130. Fra loro c'era anche il ventenne spezzino Maurizio Lucibello che come gli altri aveva lasciato la propria città per inseguire un sogno interrotto bruscamente.

Come ricostruito anche dal portale “Caduti monti Serra” (che raccoglie anche l'attività dell'associazione delle famiglie), il velivolo “Vega 10” si alzò dall'aeroporto San Giusto di Pisa poco dopo le 15 per un volo di ambientamento. Dopo pochi minuti però il mezzo andò a schiantarsi contro la propaggine montuosa Prato a Ceragiola sul monte che divide Pisa e Lucca.



Sulla vicenda furono aperte anche due inchieste, una civile ed una militare, con la prima che concluse che pur non potendo escludere errori di pilotaggio, l'aereo era decollato "in condizioni di inefficienza tale da giustificare, in quelle circostanze di volo a bassa quota in vicinanza di terreno collinoso, la fisionomia dell'incidente così come in effetti si è verificato". Per la seconda invece veniva esclusa l'inefficienza del mezzo, imputando al fattore umano la causa principale della sciagura. La Procura decise poi di archiviare il caso. I funerali solenni si svolsero il 5 marzo nel piazzale dell'Accademia Navale, alla presenza del Capo dello Stato Giovanni Leone e di circa ventimila persone. Due anni dopo la tragedia sul luogo dell'incidente venne eretto un faro-sacrario a perenne ricordo di quei ragazzi.



Nel settembre dello stesso anno 1977 gli altri Allievi del Corso, a bordo della Nave Scuola "Vespucci" sulla quale facevano la prima crociera estiva, comunicarono all'Accademia Navale il nome da loro scelto per il Corso: "Invicti", mai vinti e mai divisi – ancora oggi utilizzato - e la bandiera con stemma in loro onore.



I telegiornali dell'epoca