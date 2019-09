Quaranta bambini ripuliscono la Maggiolina assieme a Legambiente

La Spezia - Quaranta bambini della Dante Alighieri armati di pettorina, cappello e guanti per mettere in pratica i dettami della nuove edizione di Puliamo il mondo. Di buon mattino con le maestre hanno raggiunto il parco della Maggiolina e con le maestre, seguiti da un operatore Acam, hanno raccolto e differenziato cartacce e rifiuti che sarebbero dovuti stare dentro i cestini e non a terra. L'evento di Legambiente ha avuto anche il patrocinio del Comune della Spezia.

A raccontare della loro esperienza sono proprio gli studenti della 4A e della 4C Leonardo e Matilde, Eleonora e Filippo.

"Abbiamo trovato sigarette, spazzolini da denti - racconta Leonardo -, dentifrici. Di tutto abbiamo trovato! Abbiamo anche trovato anche della carta sotterrata".

"Questa giornata - ha spiegato Matilde - è stata molto bella. E' bello aiutare Legambiente. La cosa più strana che abbiamo trovato è stato un topo morto".

Filippo ha aggiunto: "Questa giornata è davvero importante e spero che sia stata di insegnamento a noi e a tutti quelli che ci hanno visto. Spero che abbia fatto capire che il mondo va rispettato. Spero davvero che un giorno tutti insieme ci metteremo a pulirlo".

Eleonora ha aggiunto: "Questo mondo ha un sacco di problemi. E prima che scompaia e meglio aiutarlo e pulirlo, insomma prima che muoia".



Federico Colombo, in rappresentanza del Comune e dei servizi alla differenziata, ha spiegato: "I bambini si sono dimostrati vispi e attenti. Hanno un intuito che va al di là dell'esperienza degli adulti. Ha dato un grande contributo alla riuscita di questo progetto la parte svolta in aula. Quello che vedete oggi è il frutto di una lunga settimana di lavoro, per tutti".