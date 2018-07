Quaranta atleti per il primo torneo amatori di tennis tavolo. La spunta Spinetti da Savona

Quaranta i partecipanti

La Spezia - Al Palamariotti della Spezia, abituato ad ammirare le imprese di chi campione lo è già, è andato in scena il primo torneo riservato alla categoria amatori di tennistavolo. Sotto la supervisione del T.T.Club La Spezia, che ha organizzato la manifestazione, si sono dati battaglia circa 40 atleti giunti da tutta la Liguria.



Fin dalle prime battute si è capito che nascosto tra la gente si può davvero celare qualcuno che può fare davvero qualcosa di importante per questo meraviglioso sport.

Alla fine l'ha spuntata Spinetti da Savona che, di esperienza, ha portato dalla sua parte la sfida avendo la meglio in finale su un Angeloni apparso un po' stanco ma pronto a legarsi al T.T.Club per la prossima stagione: "Sono molto contento della mia prestazione che mi dà la spinta per provare a far diventare un hobby qualcosa di più" queste le parole a caldo dello sconfitto che sanno di matrimonio".



"Una menzione particolare va al giovane Bartoletti - si legge in una nota del T.t club spezzino - giunto fino al penultimo atto ma che ha messo in campo forse la miglior tecnica individuale, che anche lui non diventi un giocatore?…chissà! Il ping pong è amato da tutti e questa ne è stata l'ennesima dimostrazione e che dire sempre e mai come oggi buon tennistavolo a tutti".