Quanto spendiamo per i regali? Gli spezzini sono divisi

Nel sondaggio di CDS uno su tre afferma che non farà regali. Ma molti metteranno più di 300 euro sotto l'albero.

La Spezia - Mancano ormai poche ore allo scoccare della mezzanotte del 25 dicembre e gli spezzini si riversano nelle strade illuminate dalle vetrine dei negozi e nei centri commerciali per acquistare gli ultimi regali. Per il mondo del commercio questo è certamente il periodo storicamente più decisivo dell'anno, quello in cui gli incassi possono cambiare significato.

Ma bisogna fare i conti con le tasche dei consumatori.



Quanto intendono spendere gli spezzini per i pacchi da depositare sotto l'albero?

E' quello che ha chiesto CDS ai suoi lettori nei giorni scorsi. Le risposte sono state oltre 600 e il quadro che emerge è piuttosto singolare.



Poco più del 30 per cento di quanti hanno votato afferma che non farà alcun regalo. Una fetta simile di lettori () 28,5 per cento

si schiera all'esatto opposto delle opzioni proposte, con una spesa presunta superiore ai 300 euro. Gli altri si dispongono in maniera ordinata tra chi si limiterà ad acquisti di valore inferiore ai 100 euro, chi si fermerà al di sotto dei 200 e chi farà un Natale un po' più ricco arrivando a sfiorare i 300.



Con tanti o pochi regali, non resta che continuare a farsi gli auguri.