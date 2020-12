Quanti sono gli spezzini residenti? Maschi, femmine, età media e presenze migratorie

La Spezia - Ad una manciata di ore dalla fine del 2020 è tempo di bilanci e di numeri. Secondo i dati più recenti, la fonte è il Comune della Spezia, gli abitanti-residenti del capoluogo sono 93.288: di questi il 47,9% degli abitanti è maschio ed il 52,1% è di sesso femminile. L’età media dei residenti è di poco più di 51 anni: come nel resto del Paese, anche alla Spezia l’età media dei residenti stranieri è molto più bassa, ovvero poco oltre i 36 anni; l’età media dei soli residenti cittadini italiani che supera di poco i 54 anni.



Nell’analisi più recente, valida ad inizio 2020, nella fascia di età 0-14 anni i residenti erano 10.825, nella fascia di età 15-65 anni erano 57.721 e nella fascia di età oltre 65 anni erano 24.742. Molto importante è la percentuale stranieri presenti in modo stabile, ovvero abitanti, in città calcolata in 12.786 persone (di cui 2345 comunitari e 10441 extracomunitari). I cittadini stranieri (secondo nazione di provenienza) alla Spezia vedono una prevalenza di dominicani (2.692), quindi albanesi (1.929), seguiti da rumeni (1.812), poi di marocchini (1.338), quindi bengalesi (917) e cinesi (520), solo per citare le comunità più importanti a cui fare riferimento, ma sono 118 le etnie diverse, secondo nazione di provenienza, presenti in città alla Spezia. Al 31 dicembre 2019 erano 12.472 i cittadini stranieri censiti e rappresentavano il 13,4% della popolazione residente, di questi 6.099 maschi e 6.373 femmine. La maggiore concentrazione di cittadini stranieri è nella fascia di età tra i 15 ed i 55 anni, con 8.568 persone.



Un dato interessante riguarda la popolazione in età scolastica, tenendo a riferimento la fascia tra i 16 ed i 18 anni. Tra coloro che hanno attualmente (2020) 16 anni sono 417 i maschi e 356 le femmine (un totale di 773 persone), di questi 64 sono maschi stranieri e 58 femmine straniere (un totale di 122 persone pari al 15,8%); tra tutti coloro che hanno 17 anni 394 sono maschi e 397 sono femmine 6 (un totale di 791 persone), di questi 50 sono maschi stranieri e 59 sono femmine straniere (un totale di 109 persone pari al 13,8%); per la fascia di età di 18 anni 393 sono maschi e 389 sono femmine (un totale di 782 persone), di questi 56 sono maschi stranieri e 52 sono femmine straniere (un totale di 108 persone pari al 13,8%).