Quanti ricoveri per polmoni e bronchi, Spezia sopra la media nazionale

Lo dicono i numeri del 'Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliera'. Percentuale minore a Massa Carrara, dove però la broncopneumopatia è la prima causa di ospedalizzazione.

La Spezia - Scompenso cardiaco (34 per cento), broncopneumopatia cronica ostruttiva (28), frattura del collo del femore (19.5). Queste di gran lunga le tre principali cause di ricovero negli ospedali della Spezia e provincia, dati del Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliera. Lo scompenso cardiaco è la causa più frequente di ricoveri quasi in tutte le province italiane, fatto che può essere correlato all'allungamento della vita media e quindi all'aumento di popolazione anziana. In altre parole, in passato c'erano molte meno possibilità di avere un cuore ballerino, perché questo smetteva di battere prima. Ciò può essere correlato all’aumento della popolazione anziana. Diverso è il caso della broncopneumopatia cronica ostruttiva, che rappresenta la quarta causa di morte in Europa.



Il Sole 24 Ore, esaminando i dati sui ricoveri, osserva che “le cause della malattia sono da rintracciare nella lunga esposizione a sostanze irritanti che danneggiano i bronchi: tra queste, il fattore di rischio più importante è costituito da fumo di tabacco. A scatenare i sintomi contribuiscono però anche fumo passivo, polveri ambientali, agenti chimici (vapori, irritanti e fumi), e inquinamento domestico causato da combustibile utilizzato ad esempio per cucinare o riscaldare in ambienti mal ventilati”. Dal tasso di ospedalizzazione per la Bpco si nota come due aree prevalgano sulle altre: il Sud, soprattutto la Puglia, e il Centro-Nord, in concomitanza con le principali zone industriali. La percentuale di ricoveri spezzini per questa patologia (28 per cento, come detto sopra) è una delle più alte di Italia – dove il valore medio è 23 per cento -, di fatto pari a quelle delle province di Piacenza, Pistoia e Lecce e inferiore solo alla capolista Brindisi (oltre il 32). La provincia di Massa Carrara a livello nazionale è una delle poche a non avere lo scompenso cardiaco come prima causa di ricovero, ma proprio la Broncopneumopatia cronica ostruttiva, con più del 18 per cento, caratteristica condivisa con la Lucchesia.