Quando la vita diventa storia

La Spezia - Domenica prossima, solennità dell’Ascensione, la Chiesa celebra, per la 54.a volta, la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. La Giornata venne istituita nel 1967 da Papa Paolo VI in attuazione del decreto conciliare “Inter Mirifca” e da allora ogni Papa ha sempre diffuso uno specifico messaggio, invitando a riflettere su un tema particolare legato al mondo dei mass media e dei suoi operatori.

Il messaggio di quest’anno, diramato da Papa Francesco il 24 gennaio scorso, nella festa del patrono dei giornalisti san Francesco di Sales, ha per tema un versetto dell’Esodo, “Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria”, e un sottotitolo, “La vita si fa storia”. Benché il messaggio sia stato scritto prima che si fosse consapevoli dell’imminente esplosione della pandemia a livello mondiale, esso appare oggi di particolare attualità. I mesi che abbiamo alle spalle sono stati vissuti da tutti, ed in particolare dai cristiani – privati a lungo anche della possibilità di partecipare con la presenza fisica alla celebrazione della Messa –, come mesi davvero difficili. Difficili al punto da stentare di poterne fare memoria, tanto rapido è stato il succedersi tumultuoso degli eventi. I “mass media” ci hanno aiutato e ci aiutano, anche se spesso, come osserva il Papa, il loro utilizzo avviene in modo distorto e persino “immondo” (l’espressione è dell’”Osservatore romano” di mercoledì scorso a proposito di talune reazioni alla vicenda di Silvia Romano).

«La storia di Cristo – scrive Francesco – non è un patrimonio del passato, è la nostra storia, sempre attuale». Descrivere la storia, anche quella di tutti i giorni, vuol dire dunque guardarla con gli occhi della verità, del rispetto, dell’invito alla riflessione. I tanti mezzi di comunicazione sociale di ispirazione cattolica, in Italia e nel mondo, provano a farlo tutti i giorni, aiutandoci proprio a “leggere” la storia in divenire. Pensiamo, in diocesi, a Tele Liguria Sud, che proprio quest’anno compie quarant’anni come televisione “diocesana”. Le immagini diffuse nelle ultime settimane, come quella della Messa del vescovo nella cattedrale vuota di fedeli o ancora del vescovo con la mascherina durante la Comunione, sono immagini destinate a restare nella storia, a costruire una “storia” che viene da lontano e che non si ferma. E’ anche l’ormai lunga “storia” della collezione delle pagine di Avvenire e di Spezia 7, che da domenica prossima tornerà ad essere venduto davanti e nelle chiese, dopo un “digiuno” di due mesi, che diventa, a suo modo, la storia di tutti. Nel solco del Concilio e del coerente insegnamento dei sommi pontefici.