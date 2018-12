Qualità e tempo antidoti personali per riscoprirsi collettività

di Fabio Lugarini

La Spezia - Ognuno, anche e soprattutto nel chiudere un anno, sfoglia la margherita delle sue beghe, personali e professionali. Le esterna alla famiglia o agli amici, quando non decide di vomitarle sui social riuscendo perfino a celebrare il proprio martirio: brutta bestia la solitudine se ci si mette in vetrina per sperare in una parola di conforto da un semi-sconosciuto, un like che non ti fa sentire vecchio e ormai superato. Il tutto accade però nella logica di questi anni ed è motivo di riflessione soprattutto per chi svolge la professione di comunicatore, non certo per vezzo: prendersi i riflettori, alzare la voce rispetto ad un brusio sempre più forte, che distrae malamente, incattivisce. Che cosa ci manca allora? Probabilmente un po' di soldi, ma non tanto il denaro in sè, quanto quella percezione di ricchezza generale che c'è, o si percepisce, quando anche socialmente vivi un buon periodo storico: non è questo il momento, anzi è fra i peggiori. Ma non vorrei ripetermi rispetto a quanto dissi di questi tempi nell'editoriale di un anno fa, anche se non molto è cambiato da allora nella testa della gente. Anzi del pensiero comune, di quella capacità di interessarsi alle cose di tutti e non solo alle proprie tanto è peggiorato: la distanza cubitale fra le persone è diventata normalità. Tutte le categorie novecentesche sono saltate, i mestieri mortificati da un modernismo che premia i dilettanti allo sbaraglio, le parole orfane della regola: quando succede questo, un giornale rischia di diventare più indipendente dei propri lettori, che esercitano questa pratica di libertà controllata senza riconoscerla. Miseria umana.



La politica (dal greco antico politik?, "che attiene alla p?lis", la città-stato), è specchio furbino e codardo della situazione. Ai tifosi che poi diventano boia e poi tornano tifosi con una facilità, appunto, da tifosi, i politici fanno complimenti e promettono come è sempre stato, per poi seguire la via più comoda senza pagare dazio fino alle prossime urne: strumentalizzare l'elettore diventa quasi una pratica di marketing che peraltro funziona benissimo. L'elettore-cittadino infatti dialogando direttamente con il politico di turno (non c'è un colore diverso da un altro) si sente "grande" come quando conosce il cantante o il calciatore di cui è ammiratore: potenza della disintermediazione ma, attenti, è una una storia vecchia come il mondo che si ripete, via social, anche oggi. Così lo sguardo alla distanza, quello che mira alla saggezza, si perde nelle baggianate del momento, quelle della già citata libertà controllata, dell'aperitivo che rilassa i nervi, della buca in strada, che... guai, della cosiddetta malamovida che riempie le cronache locali in una città dove usiamo le parole a sproposito, come quando la definiamo, a sproposito appunto, "turistica". Così la politica gode assai, tiene lontani i temi veri e per farlo non si sporca nemmeno le mani: basta una sponsorizzata su Facebook e quel che deve uscire, esce come deve uscire e non come decide chi lo fa di professione. Fino a quando ci si sveglia dal torpore con l'aria di chi ha scoperto l'acqua calda e vuole dirlo a tutti... a quel punto si ricomincia da capo e si dimentica per chi si è tifato fino a quel giorno.



La dimensione privata va riconquistata. Prima della famiglia, è di sè che ci dobbiamo occupare: non il sè che vorrebbe accumulare ricchezza, che invidia quello che hanno gli altri, che prima di mangiare guarda quanto cibo c'è negli altri piatti; quel che dobbiamo riconquistare è un sè fra gli altri, un essere proattivo all'interno di qualcosa, magari di una comunità fatta di persone che hanno voglia di pensare meglio, insieme. Mi rendo conto non sia il modello odierno, dove vincono gli individualismi, sorta di fatturati dell'ego che non complano la condivisione: un po' come chi tuona contro i centri commerciali ma compra su Amazon per risparmiare. E poi naturalmente si lamenta se le città perdono vivibilità, se i negozi chiudono, se i figli passano le giornate davanti allo schermo. E intanto il tempo vola per tutti, anche se per qualcuno se ne va più velocemente che per altri: in fondo c'entrerà qualcosa anche ciò che circonda se due gemelli seperati alla nascita e cresciuti in luoghi diversi invecchiano in modo fortemente differente. Umanità era la parola dell'anno scorso, qualità quella che provo a lanciare quest'anno: nelle relazioni, nelle discussioni, nella musica scelta, nell'impiego del tempo, provate a mettere sopra a tutto quell'ingrediente. La grettezza si combatte con la bellezza ma anche con una diversa considerazione del tempo: oggi può non valere quello che varrà tra un anno e allora perderlo a denigrare l'altro è come avvelenare sè stessi. Magari senza accorgersene, ma alla fine soli, ci guarderemo intorno e rimarrà solo silenzio, quello che oggi abbiamo smesso di apprezzare.